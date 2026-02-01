Варшава замість Вільнюса: чому Тихановська переносить штаб-квартиру опозиції

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська переносить штаб-квартиру "Вільної Білорусі" з Вільнюса до Варшави.
Як пише РБК-Україна, про це Тихановська повідомила журналістам видання Rzeczpospolita.
За словами опозиціонерки, її рішення пов’язане зі зміною рівня безпеки в Литві, що стало загрозою для неї та співробітників її команди.
"Я дуже вдячна Литві за підтримку, але змушена шукати альтернативні рішення для безпеки нашого офісу", – зазначила Тихановська.
Нову штаб-квартиру планують розмістити у Варшаві, частина співробітників залишиться у Вільнюсі.
Лідерка Вільної Білорусі підкреслює, що Польща являється для неї символом солідарності та демократії.
"Польща подолала складний шлях до незалежності, і почуття солідарності з тими, хто ще йде цим шляхом, не зникло. Більше того, прагнення білорусів до демократії користується міжпартійною підтримкою", - зазначила вона.
Перенесення офісу відбувається на тлі посиленої загрози з боку режиму Лукашенка, який продовжує переслідувати опозиційних активістів. Тихановська наголошує, що диктаторська влада Білорусі, яка діє спільно з Росією, становить небезпеку не лише для білорусів, а й для безпеки Європи, зокрема Польщі.
Рішення про переїзд також пов’язане з останніми суперечками у Вільнюсі щодо символіки білоруських документів та рівня державного захисту опозиції. Тихановська сподівається, що перебування у Варшаві допоможе зміцнити співпрацю білоруських демократичних сил і продовжити міжнародну боротьбу за права та свободи в Білорусі.
Зазначимо, що діти Тихановської наразі проживають у США, але родина планує постійно жити та навчатися у Варшаві, підкреслюючи прихильність до нового центру білоруської опозиції.
Нагадаємо, у червні 2025 року самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко помилував опозиціонера Сергія Тихановського. Це сталося на прохання президента США Дональда Трампа.
Одразу після звільнення з в'язниці білоруський опозиціонер Сергій Тихановський зробив заяву про Україну, Крим та українського президента Володимира Зеленського.
Детальніше про те, хто такий Сергій Тихановський і чим він відомий - читайте в матеріалі РБК-Україна.