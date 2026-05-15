ВАКС избрал меру пресечения еще четырем фигурантам дела "Династия"
Следственные судьи Высшего антикоррупционного суда применили меры пресечения еще четырем фигурантам дела "Династия".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Специализированной антикоррупционной прокуратуры.
Четырем участникам организованной группы, причастной к легализации добытого преступным способом имущества в особо крупных размерах, суд применил:
- к соучредителям обслуживающего кооператива - залог в размере 10,6 млн грн и 9,9 млн грн соответственно;
- к директору частного общества - залог в размере 20 млн грн;
- доверенному лицу министра - залог в размере 15 млн грн.
Отмечается, что все эти лица подконтрольны бывшему вице-премьер-министру Алексею Чернышеву.
Дело "Династия"
Напомним, 11 мая НАБУ и САП раскрыли детали дела "Династия" - строительства элитных коттеджей в селе Козин под Киевом, организованное Чернышовым, экс-руководителем ОП Андреем Ермаком и бизнесменом Тимуром Миндичем.
Строительство финансировалось двумя путями: частично через подставной жилищно-строительный кооператив, частично - деньгами, полученными незаконным путем.
Согласно версии следствия, участники схемы легализовали более 460 миллионов гривен. Средства поступали из разных источников, в том числе от коррупционных схем в "Энергоатоме".
Участники схемы получили подозрение по ч. 3 ст. 209 УК Украины - отмывание имущества, полученного преступным путем. Санкция этой статьи предусматривает от 8 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
В четверг, 14 мая, суд избрал Андрею Ермаку меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней с альтернативой залога в 140 миллионов гривен.
