ВАКС обрав запобіжний захід ще чотирьом фігурантам справи "Династія"
Слідчі судді Вищого антикорупційного суду застосували запобіжні заходи ще чотирьом фігурантам справи "Династія".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
Чотирьом учасникам організованої групи, причетної до легалізації здобутого злочинним способом майна в особливо великих розмірах, суд застосував:
- до співзасновників обслуговуючого кооперативу - заставу в розмірі 10,6 млн грн та 9,9 млн грн відповідно;
- до директора приватного товариства - заставу у розмірі 20 млн грн;
- довіреній особі міністра - заставу у розмірі 15 млн грн.
Зазначається, що всі ці особи підконтрольні колишньому віцепрем'єр-міністру Олексію Чернишову.
Справа "Династія"
Нагадаємо, 11 травня НАБУ і САП розкрили деталі справи "Династія" - будівництва елітних котеджів в селі Козин під Києвом, організоване Чернишовим, екскерівником ОП Андрієм Єрмаком та бізнесменом Тимуром Міндічем.
Будівництво фінансувалося двома шляхами: частково через підставний житлово-будівельний кооператив, частково - грошима, отриманими незаконним шляхом.
Згідно з версією слідства, учасники схеми легалізували понад 460 мільйонів гривень. Кошти надходили з різних джерел, у тому числі від корупційних схем в "Енергоатомі".
Учасники схеми отримали підозру за ч. 3 ст. 209 КК України - відмивання майна, отриманого злочинним шляхом. Санкція цієї статті передбачає від 8 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
У четвер, 14 травня, суд обрав Андрію Єрмаку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів з альтернативою застави в 140 мільйонів гривень.
