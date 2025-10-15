RU

ВАКС разрешил специальное расследование против олигарха Жеваго, - источники

Иллюстративное фото: ВАКС разрешил расследование против миллиардера Жеваго (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Юлия Акимова

Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление досудебного спецрасследования в отношении "известного украинского бизнесмена", чье имя официально не называют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники РБК-Украина, речь идет об украинском олигархе Константине Жеваго.

Апелляционная палата ВАКС 15 октября завершила рассмотрение со стороны обвинения апелляционной жалобы. Обвинение обжаловало отказ ВАКС в начале досудебного спецрасследования в отношении Жеваго, который сейчас находится за границей.

По результатам рассмотрения было принято решение удовлетворить жалобу и разрешить осуществление специального досудебного расследования. Соответствующее разрешение также было предоставлено.

Речь идет о деле о другой неправомерной выгоде, полученной бывшим Председателем Верховного Суда Украины и судьям ВС. Жеваго проходит одним из фигурантов дела, ему выдвинули подозрение в соответствии с ч. 4 ст. 369 УК Украины.

 

Отметим, в июле в Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием Жеваго, который организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории Российской Федерации.

Жеваго также проходит подозреваемым по другим делам. В июле 2024 года после неоднократных рассмотрений ряда дел Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Жеваго. Также был наложен арест на имущество олигарха - в частности, правоохранители арестовали вертолет, который принадлежал миллиардеру.

