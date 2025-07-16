В Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием олигарха Жеваго

В Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием олигарха, который организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Правоохранители отметили, что подозреваемый - конечный бенефициарный владелец одной из крупнейших фармацевтических корпораций Украины и по совместительству бывший народный депутат шести созывов Верховной Рады Украины, который сейчас находится под санкциями СНБО.

Как сообщили источники РБК-Украина, речь об украинском олигархе Константине Жеваго.

Несмотря на полномасштабную войну и введение дальнейших государственных ограничений, бизнесмен продолжил предпринимательскую деятельность на фармацевтическом рынке Российской Федерации, фактически спонсируя ее бюджет.

В полиции отметили, что именно он обеспечил передачу дочерней российской компании образцов, документации, лицензий и технологий на производство украинских лекарственных средств для их дальнейшего контрактного производства и реализации в Российской Федерации.

В частности, в военных госпиталях для лечения российских солдат, медучреждениях, обслуживающих силовые структуры РФ и так называемых ЛНР и ДНР.

Общая сумма прибыли российского предприятия, контролируемого украинским олигархом, за это время, составила не менее 892 миллионов рублей, а это - более 420 млн гривен.

Известно, что Жеваго и восьмерым его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.