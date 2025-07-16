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В Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием олигарха Жеваго

Украина, Среда 16 июля 2025 15:58
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В Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием олигарха Жеваго Фото: в Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему (t.me/UA_National_Police)
Автор: Карина Левицкая, Юлия Акимова

В Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием олигарха, который организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории Российской Федерации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Правоохранители отметили, что подозреваемый - конечный бенефициарный владелец одной из крупнейших фармацевтических корпораций Украины и по совместительству бывший народный депутат шести созывов Верховной Рады Украины, который сейчас находится под санкциями СНБО.

Как сообщили источники РБК-Украина, речь об украинском олигархе Константине Жеваго.

Несмотря на полномасштабную войну и введение дальнейших государственных ограничений, бизнесмен продолжил предпринимательскую деятельность на фармацевтическом рынке Российской Федерации, фактически спонсируя ее бюджет.

В полиции отметили, что именно он обеспечил передачу дочерней российской компании образцов, документации, лицензий и технологий на производство украинских лекарственных средств для их дальнейшего контрактного производства и реализации в Российской Федерации.

В частности, в военных госпиталях для лечения российских солдат, медучреждениях, обслуживающих силовые структуры РФ и так называемых ЛНР и ДНР.

Общая сумма прибыли российского предприятия, контролируемого украинским олигархом, за это время, составила не менее 892 миллионов рублей, а это - более 420 млн гривен.

Известно, что Жеваго и восьмерым его сообщникам полицейские сообщили о подозрении по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины.

Жеваго заочно арестовали еще в прошлом году

Заметим, что ранее правоохранители установили наличие контактов Жеваго с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовалось как "бэкофис" для маскировки преступной деятельности в Верховном суде.

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината у четырех компаний.

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако, суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потерю акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном суде.

Однако год назад, 10 июля, Высший антикоррупционный суд все же заочно арестовал миллиардера Константина Жеваго.

Кроме этого мы показывали, что правоохранители арестовали и вертолет, который принадлежал Жеваго.

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Российская Федерация Константин Жеваго
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