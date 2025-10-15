UA

ВАКС дозволив спеціальне розслідування проти олігарха Жеваго, - джерела

Ілюстративне фото: ВАКС дозволив розслідування проти мільярдера Жеваго (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Юлія Акимова

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення досудового спецрозслідування щодо "відомого українського бізнесмена", чиє ім'я офіційно не називають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела РБК-Україна, мова йде про українського олігарха Костянтина Жеваго.

Апеляційна палата ВАКС 15 жовтня завершила розгляд з боку обвинувачення апеляційної скарги. Обвинувачення оскаржило відмову ВАКС у початку досудового спецрозслідування щодо Жеваго, який зараз перебуває за кордоном.

За результатами розгляду було прийнято рішення задовольнити скаргу та дозволити здійснення спеціального досудового розслідування. Відповідний дозвіл також було надано.

Мова йде про справу щодо іншої неправомірної вигоди, отриманої колишнім Головою Верховного Суду України та суддям ВС. Жеваго проходить одним із фігурантів справи, йому висунули підозру відповідно до ч. 4 ст. 369 КК України.

Зазначимо, у липні в Україні викрили масштабну фармацевтичну схему за участі Жеваго, який організував виробництво та збут українських ліків на території Російської Федерації.

Жеваго також проходить підозрюваним в інших справах. В липні 2024 року після неодноразових розглядів низки справ Вищий антикорупційний суд заочно заарештував Жеваго. Також було накладено арешт на майно олігарха - зокрема, правоохоронці арештували гелікоптер, який належав мільярдеру.

