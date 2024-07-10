ua en ru
Ср, 10 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

ВАКС заочно арестовал миллиардера Жеваго по делу Князева

Среда 10 июля 2024 15:40
UA EN RU
ВАКС заочно арестовал миллиардера Жеваго по делу Князева Фото: экс-нардеп Константин Жеваго (скриншот видео youtube.com)
Автор: Юлия Акимова, Наталия Гурковская

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал миллиардера, бывшего нардепа Константина Жеваго. Он подозревается по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, САП.

"Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды главе и судьям Верховного суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении САП.

Ввиду того, как отмечает САП, что лицо на момент совершения преступления и в настоящее время находится на территории Франции, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи.

Как стало известно РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, речь идет о миллиардере, бывшем нардепе Константине Жеваго.

Детали дела

Как рассказали в ведомстве, правоохранители установили наличие контактов Жеваго с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовалось как "бекофис" для маскировки преступной деятельности в Верховном суде.

"Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда по принятию судебного решения в интересах бизнесмена", - отмечают в ведомстве.

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее - ГОК) у четырех компаний (далее - бывшие аукционеры).

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном суде.

"В течение марта-апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн ​​долларов (1,8 млн долларов - судьям Верховного суда, остальное - как "оплата" посреднических услуг).

ВАКС заочно арестовал миллиардера Жеваго по делу Князева

19 апреля 2023 года Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена.

Дело Князева

Что касается дела самого главы Верховного суда, то 15 мая 2023 года Всеволод Князев и адвокат были разоблачены "на горячем" во время получения второго транша в размере 450 тысяч долларов. В общей сложности речь шла о взятке в размере 2,7 млн долларов.

Ранее РБК-Украина писало, что Князев мог зарабатывать состояние незаконным путем. 31 января 2024 года Князева выпустили из СИЗО под залог в 18,168 млн гривен, который был значительно уменьшен с седьмой попытки.

27 мая 2024 года стало известно, что с экс-главы Верховного суда Всеволода Князева сняли электронный браслет. Причиной тому, как писало РБК-Украина, стали проблемы со здоровьем.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАБУ САП Константин Жеваго Верховный суд
NEWS
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
Потребление растет из-за жары: "Укрэнерго" обновило информацию о графиках отключений
DAILY
В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине
Роман Кот, Милан Лелич В тени Трампа. Что будут обсуждать на саммите НАТО в Вашингтоне и чего ждать Украине