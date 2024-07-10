ВАКС заочно арестовал миллиардера Жеваго по делу Князева

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) заочно арестовал миллиардера, бывшего нардепа Константина Жеваго. Он подозревается по делу экс-главы Верховного суда Всеволода Князева.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, САП.

"Прокуроры САП и детективы НАБУ сообщили о подозрении в предоставлении неправомерной выгоды главе и судьям Верховного суда владельцу группы "Финансы и кредит". Действия лица квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 369 УК Украины", - говорится в сообщении САП.

Ввиду того, как отмечает САП, что лицо на момент совершения преступления и в настоящее время находится на территории Франции, о подозрении ему сообщили в рамках международной правовой помощи.

Как стало известно РБК-Украина со ссылкой на собственные источники, речь идет о миллиардере, бывшем нардепе Константине Жеваго.

Детали дела

Как рассказали в ведомстве, правоохранители установили наличие контактов Жеваго с одним из адвокатов адвокатского объединения, которое использовалось как "бекофис" для маскировки преступной деятельности в Верховном суде.

"Адвокат выступил посредником в передаче незаконного вознаграждения руководству Верховного суда по принятию судебного решения в интересах бизнесмена", - отмечают в ведомстве.

По данным следствия, в 2002 году Жеваго приобрел 40,19% акций горно-обогатительного комбината (далее - ГОК) у четырех компаний (далее - бывшие аукционеры).

18 лет спустя бывшие акционеры обратились в Хозяйственный суд с иском, чтобы признать договор купли-продажи ценных бумаг недействительным и вернуть себе акции ГОКа. Однако суд отказал в удовлетворении требований.

В 2022 году Апелляционный суд отменил решение первой инстанции и признал недействительным договор купли-продажи ценных бумаг.

Чтобы не допустить потери акций, в начале марта 2023 года бизнесмен вступил в сговор с адвокатом "бекофиса" в Верховном суде.

"В течение марта-апреля 2023 года бизнесмен передал адвокату 2,7 млн ​​долларов (1,8 млн долларов - судьям Верховного суда, остальное - как "оплата" посреднических услуг).

19 апреля 2023 года Верховный суд принял решение в пользу бизнесмена.