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В Украине арестовали вертолет, который принадлежит Жеваго (видео)

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Украина, Вторник 21 марта 2023 16:46
В Украине арестовали вертолет, который принадлежит Жеваго (видео) Фото: Константин Жеваго (жеваго info)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители инициировали арест вертолета, опосредованным владельцем которого является акционер банка АО "Банк "Финансы и Кредит" Константин Жеваго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Государственного бюро расследований.

"Суд принял соответствующее решение на основании материалов, собранных следователями ГБР. Это воздушное судно принадлежит подконтрольному бывшему депутату юридическому лицу. Жеваго использовал его в личных целях во время пребывания на территории Украины", - говорится в сообщении.

Отмечается, что было установлено местонахождение вертолета и проведены все необходимые действия по его аресту. Правоохранители напомнили, что в рамках расследования уголовного производства Жеваго было поставлено в известность о подозрении в легализации имущества, полученного преступным путем и растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением.

"На сегодня наложен арест на имущество подозреваемого олигарха, а также связанных с ним юридических лиц. В частности: акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также наложен арест на имущество других юридических лиц, которые связаны с бывшим депутатом, среди прочего это 14 имущественных комплексов, 21 часть имущественных комплексов, 30 нежилых помещений, 10 квартир", - добавили в ГБР.

В конце декабря 2022 года по запросу Государственного бюро расследований французские правоохранители задержали Константина Жеваго в одной из гостиниц Куршевеля. На сегодня суд Франции рассматривает вопрос его экстрадиции в Украину.

Напомним, что Киевский хозсуд по иску Фонда гарантирования вкладов решил арестовать активы собственника банка "Финансы и Кредит" Константина Жеваго. Речь идет о возмещении убытков банка на 46 млрд. грн.

Следователи Государственного бюро расследований проводят обыски на предприятиях, связанных с бывшим народным депутатом Константином Жеваго. Проверяется возможная причастность Жеваго и других подконтрольных ему лиц к коллаборационной деятельности.

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ГБР Суд Арест имущества
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