ВАКС разрешил специальное расследование против олигарха Жеваго, - источники
Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление досудебного спецрасследования в отношении "известного украинского бизнесмена", чье имя официально не называют.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.
Как сообщили источники РБК-Украина, речь идет об украинском олигархе Константине Жеваго.
Апелляционная палата ВАКС 15 октября завершила рассмотрение со стороны обвинения апелляционной жалобы. Обвинение обжаловало отказ ВАКС в начале досудебного спецрасследования в отношении Жеваго, который сейчас находится за границей.
По результатам рассмотрения было принято решение удовлетворить жалобу и разрешить осуществление специального досудебного расследования. Соответствующее разрешение также было предоставлено.
Речь идет о деле о другой неправомерной выгоде, полученной бывшим Председателем Верховного Суда Украины и судьям ВС. Жеваго проходит одним из фигурантов дела, ему выдвинули подозрение в соответствии с ч. 4 ст. 369 УК Украины.
Отметим, в июле в Украине разоблачили масштабную фармацевтическую схему с участием Жеваго, который организовал производство и сбыт украинских лекарств на территории Российской Федерации.
Жеваго также проходит подозреваемым по другим делам. В июле 2024 года после неоднократных рассмотрений ряда дел Высший антикоррупционный суд заочно арестовал Жеваго. Также был наложен арест на имущество олигарха - в частности, правоохранители арестовали вертолет, который принадлежал миллиардеру.