ВАКС разрешил специальное расследование против олигарха Жеваго, - источники

Высший антикоррупционный суд предоставил разрешение на осуществление досудебного спецрасследования в отношении "известного украинского бизнесмена", чье имя официально не называют.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах.

Как сообщили источники РБК-Украина, речь идет об украинском олигархе Константине Жеваго.

Апелляционная палата ВАКС 15 октября завершила рассмотрение со стороны обвинения апелляционной жалобы. Обвинение обжаловало отказ ВАКС в начале досудебного спецрасследования в отношении Жеваго, который сейчас находится за границей.

По результатам рассмотрения было принято решение удовлетворить жалобу и разрешить осуществление специального досудебного расследования. Соответствующее разрешение также было предоставлено.

Речь идет о деле о другой неправомерной выгоде, полученной бывшим Председателем Верховного Суда Украины и судьям ВС. Жеваго проходит одним из фигурантов дела, ему выдвинули подозрение в соответствии с ч. 4 ст. 369 УК Украины.