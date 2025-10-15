ВАКС дозволив спеціальне розслідування проти олігарха Жеваго, - джерела

Вищий антикорупційний суд надав дозвіл на здійснення досудового спецрозслідування щодо "відомого українського бізнесмена", чиє ім'я офіційно не називають.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела у правоохоронних органах.

Як повідомили джерела РБК-Україна, мова йде про українського олігарха Костянтина Жеваго.

Апеляційна палата ВАКС 15 жовтня завершила розгляд з боку обвинувачення апеляційної скарги. Обвинувачення оскаржило відмову ВАКС у початку досудового спецрозслідування щодо Жеваго, який зараз перебуває за кордоном.

За результатами розгляду було прийнято рішення задовольнити скаргу та дозволити здійснення спеціального досудового розслідування. Відповідний дозвіл також було надано.

Мова йде про справу щодо іншої неправомірної вигоди, отриманої колишнім Головою Верховного Суду України та суддям ВС. Жеваго проходить одним із фігурантів справи, йому висунули підозру відповідно до ч. 4 ст. 369 КК України.