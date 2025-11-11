В тюрьму на тысячи лет. Оппозиционному мэру Стамбула грозит рекордное наказание
Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу может получить рекордное наказание из-за обвинений в коррупции. Главный прокурор города Акин Гюрлек требует для него более двух тысяч лет заключения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Гюрлек огласил обвинительный акт, в котором фигурирует 402 подозреваемых, включая Имамоглу. Их обвинили в создании преступной организации, взяточничестве, мошенничестве и заговоре.
По его словам, преступная организация нанесла Турции ущерб в размере 160 миллиардов лир (3,8 миллиарда долларов) в течение 10 лет.
Обвинительный акт объемом более 4000 страниц описывает организованную схему, которую основал и возглавлял Имамоглу. Согласно документу, нескольких бизнесменов заставили дать взятки через тайный фонд, действовавший в муниципалитете.
Имамоглу, который является главным политическим соперником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, отрицает все обвинения против себя и считает их политически мотивированными. По словам мэра Стамбула, его "держат в плену не по юридическим, а по чисто политическим причинам, по обвинениям, которые не основываются ни на каких доказательствах".
В то же время правительство страны отвергает заявления Имамоглу о политическом преследовании, и отмечает, что суды Турции являются независимыми.
Арест Имамоглу
Напомним, 19 марта в Турции был задержан мэр Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции и пособничестве террористической организации - Рабочей партии Курдистана.
После ареста политика в Стамбуле, Анкаре и других городах страны состоялись массовые протесты. За сутки во время протестов были задержаны более 300 человек.
Власти страны предупредили, что не допустят хаоса и провокаций, а социальная сеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протеста.
Отметим, суд принял решение взять мэра Стамбула под стражу на время досудебного расследования.