В тюрьму на тысячи лет. Оппозиционному мэру Стамбула грозит рекордное наказание

Турция, Вторник 11 ноября 2025 17:13
Фото: Экрем Имамоглу, мэр Стамбула (Getty Images)
Автор: Валерий Ульяненко

Оппозиционный мэр Стамбула Экрем Имамоглу может получить рекордное наказание из-за обвинений в коррупции. Главный прокурор города Акин Гюрлек требует для него более двух тысяч лет заключения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Гюрлек огласил обвинительный акт, в котором фигурирует 402 подозреваемых, включая Имамоглу. Их обвинили в создании преступной организации, взяточничестве, мошенничестве и заговоре.

По его словам, преступная организация нанесла Турции ущерб в размере 160 миллиардов лир (3,8 миллиарда долларов) в течение 10 лет.

Обвинительный акт объемом более 4000 страниц описывает организованную схему, которую основал и возглавлял Имамоглу. Согласно документу, нескольких бизнесменов заставили дать взятки через тайный фонд, действовавший в муниципалитете.

Имамоглу, который является главным политическим соперником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана, отрицает все обвинения против себя и считает их политически мотивированными. По словам мэра Стамбула, его "держат в плену не по юридическим, а по чисто политическим причинам, по обвинениям, которые не основываются ни на каких доказательствах".

В то же время правительство страны отвергает заявления Имамоглу о политическом преследовании, и отмечает, что суды Турции являются независимыми.

Арест Имамоглу

Напомним, 19 марта в Турции был задержан мэр Стамбула Экрема Имамоглу по подозрению в коррупции и пособничестве террористической организации - Рабочей партии Курдистана.

После ареста политика в Стамбуле, Анкаре и других городах страны состоялись массовые протесты. За сутки во время протестов были задержаны более 300 человек.

Власти страны предупредили, что не допустят хаоса и провокаций, а социальная сеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протеста.

Отметим, суд принял решение взять мэра Стамбула под стражу на время досудебного расследования.

