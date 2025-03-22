В Турции задержали более 300 человек на протестах против ареста соперника Эрдогана
В Турции задержали 343 участников ночных протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Иммаглоу. Он - главный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Акции в поддержку Иммаглоу прошли в более чем 10 городах Турции, в частности в Стамбуле и Анкаре. Министерство внутренних дел Турции заявило, что задержание было, чтобы "предотвратить нарушения общественного порядка".
Также в заявлении предостерегли, что власти не потерпят "хаоса и провокаций".
По всему проходят огромные протесты из-за ареста мэра Стамбула Имамоглу. И многочисленных других. Хотя четко высказывал свои взгляды продолжает молчать. pic.twitter.com/2eUU7ao3BV- Карл Бильдт (@carlbildt) 22 марта 2025 г.
Протесты в Турции
Напомним, в Турции 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Иммаглоу по подозрению в коррупции и пособничестве террористической группе. Иммаглоу считается главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.
Важно, что кроме вымогательства и мошенничества, Иммаглоу обвиняют в помощи Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической организацией в Турции и противостояние с которой продолжается с 1984 года.
Сам мэр Стамбула отвергает все обвинения, назвав расследование политически мотивированным.
Арест Экрема Иммаглоу спровоцировал масштабные протесты в ряде городов Турции. Соцсеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протестов.
Больше о причинах протестов в Турции и реакции Запада - в материале РБК-Украина.
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