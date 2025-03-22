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В Турции задержали более 300 человек на протестах против ареста соперника Эрдогана

Стамбул, Суббота 22 марта 2025 16:40
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В Турции задержали более 300 человек на протестах против ареста соперника Эрдогана Фото: на протестах в Турции задержали более 300 человек (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В Турции задержали 343 участников ночных протестов против ареста мэра Стамбула Экрема Иммаглоу. Он - главный соперник президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Акции в поддержку Иммаглоу прошли в более чем 10 городах Турции, в частности в Стамбуле и Анкаре. Министерство внутренних дел Турции заявило, что задержание было, чтобы "предотвратить нарушения общественного порядка".

Также в заявлении предостерегли, что власти не потерпят "хаоса и провокаций".

Протесты в Турции

Напомним, в Турции 19 марта задержали мэра Стамбула Экрема Иммаглоу по подозрению в коррупции и пособничестве террористической группе. Иммаглоу считается главным политическим соперником президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Важно, что кроме вымогательства и мошенничества, Иммаглоу обвиняют в помощи Рабочей партии Курдистана, которая считается террористической организацией в Турции и противостояние с которой продолжается с 1984 года.

Сам мэр Стамбула отвергает все обвинения, назвав расследование политически мотивированным.

Арест Экрема Иммаглоу спровоцировал масштабные протесты в ряде городов Турции. Соцсеть Х (Twitter) заблокировала аккаунты пользователей, которые распространяли информацию об акциях протестов.

Больше о причинах протестов в Турции и реакции Запада - в материале РБК-Украина.

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