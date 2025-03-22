Маск заблокировал аккаунты пользователей Х в Турции, которые сообщали о протестах

Владелец соцсети Х (Тwitter) Илон Маск заблокировал аккаунты некоторых пользователей в Турции. Ограничения касаются тех, кто распространял информацию о протестах.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на РоІітісо .

"Приостановка произошла после массовых демонстраций, спровоцированных арестом в начале этой недели главного политического соперника президента Турции Тайипа Эрдогана, мэра Стамбула Экрема Имамоглу", - пишет издание.

Как отмечают журналисты, большая часть оппозиционной деятельности была сосредоточена вокруг университетов, и многие из тех, кто был связан с демонстрациями, сейчас признают, что их учетные записи X приостановлены.

"Большинство приостановленных учетных записей были аккаунтами активистов, связанных с университетом, которые в основном делились информацией о протестах, местами, куда студенты ходят", - сказал изданию координатор и аналитик Ближневосточной программы Центра Вильсона Юсуф Кан.

По его словам, многие из этих учетных записей имели несколько десятков тысяч сторонников.

Добавим, что министр внутренних дел Турции Али Ерликая заявил, что власти обнаружили 326 аккаунтов в социальных сетях, которые якобы разжигали ненависть, 72 из которых были за рубежом.

"Скоординированные действия между органами кибербезопасности и службы безопасности привели к аресту 54 подозреваемых, связанных с аккаунтами в социальных сетях", - отметил он.