В Турции задержали главного соперника Эрдогана. Оппозиция заявила о госперевороте

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Действия против популярного мэра Стамбула, по всей видимости, стали завершением многомесячной кампании по репрессиям в отношении оппозиционеров по всей стране.

54-летний Имамоглу, который опережает Эрдогана в некоторых опросах общественного мнения, обвиняют в руководстве преступной организацией, взяточничестве и фальсификации тендеров.

Главная оппозиционная Республиканская народная партия планировала назвать мэра Стамбула своим официальным оппонентом на президентских выборах Эрдогану, который правит Турцией более двух десятилетий.

Следующие выборы назначены на 2028 год, но Эрдоган достиг своего лимита на посту президента. Если он хочет снова баллотироваться на пост президента, он должен объявить досрочные выборы и заявить, что не закончил свой второй срок, или изменить конституцию.

В видео, опубликованном в социальных сетях, Имамоглу заявил, что не сдастся и продолжит стоять прямо перед лицом давления.

Лидер Республиканской народной партии Озгур Озел назвал задержание попыткой переворота и призвал все оппозиционные группы объединиться против него. Партия пойдет вперед и выберет Имамоглу лидером.

Обвинения против мэра Стамбула

Согласно заявлению прокуратуры Стамбула по результатам первого расследования, в преступной деятельности, связанной с определенными тендерами, подозреваются в общей сложности 100 человек, включая журналистов и бизнесменов.

В заявлении говорится, что второе расследование предъявило обвинения Имамоглу и еще шести людям в пособничестве Курдской рабочей партии (РПК), которую Турция и ее западные союзники считают террористической организацией.

В прошлом месяце РПК объявила о прекращении огня в ответ на призыв заключенного в тюрьму лидера Абдуллы Оджалана к разоружению, что стало большим шагом на пути к прекращению сопротивления, в результате которого погибло более 40 тысяч человек, и что может иметь последствия для региональной безопасности и политики.

Задержание Имамоглу произошло на следующий день после того, как Стамбульский университет аннулировал его диплом, что лишит его возможности баллотироваться на президентских выборах.

Губернатор Стамбула запретил все собрания и акции протеста в городе на четыре дня. Расширение правовых репрессий включает в себя многочисленные обвинительные заключения и назначения нескольких правительственных чиновников на муниципальные должности, занимаемые оппозицией.