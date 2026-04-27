Военный документ в смартфоне: как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобится

06:40 27.04.2026 Пн
Имеет ли право школа требовать бумажный военно-учетный документ вместо электронного?
aimg Ирина Костенко
е-ВУД в смартфоне - стандартная форма документа (фото иллюстративное: Getty Images)

В определенный период родители могут получить запрос от администрации учебного заведения с просьбой предоставить военно-учетный документ ребенка. В Министерстве обороны объяснили, почему школы интересуются этим вопросом и какие именно требования - законны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МОУ.

Главное:

  • Цифровизация: электронный военно-учетный документ (е-ВУД) в смартфоне или его распечатанная версия с QR-кодом имеют такую же юридическую силу, как и бумажный.
  • Срок действия: е-ВУД действителен в течение одного года с даты формирования, затем документ нужно обновить.
  • Возрастные требования: на воинский учет призывников берутся юноши, которым исполняется 17 лет.
  • Как получить: сформировать е-ВУД можно самостоятельно - онлайн, но только после постановки на воинский учет.
  • Требования школ: учебные заведения обязаны вести воинский учет учеников, поэтому просьба предоставить ВУД при зачислении в старшие классы или перед вступительной кампанией - законна.
  • Право школьника: для обычного ученика-призывника е-ВУД - стандартная форма документа, поэтому требовать вместо него что-то другое школа не может.

Что важно знать про е-ВУД в Украине

е-ВУД - это электронный военно-учетный документ.

Речь идет о цифровой версии ВУД, которую призывник, военнообязанный или резервист может сформировать самостоятельно:

  • либо через приложение "Резерв+";
  • либо через портал "Дія".

Важно, что этот документ:

  • содержит актуальные сведения из Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов;
  • имеет QR-код для проверки.

Есть ли разница между е-ВУД "на экране" или распечатанным

В МОУ напомнили, что правовой статус е-ВУД определен пунктом 9 постановления КМУ №559 от 16 мая 2024 года "Об утверждении Порядка оформления (создания) и выдачи военно-учетного документа для призывников, военнообязанных и резервистов".

Так, электронный военно-учетный документ в любой форме (отображенный на экране телефона или распечатанный) имеет одинаковую юридическую силу - независимо от формы предъявления.

"Это не рекомендация - это прямая норма закона", - подчеркнули в министерстве.

Какой срок действия имеет е-ВУД

Украинцам сообщили, что "важно учитывать срок действия" электронного военно-учетного документа.

Так, е-ВУД действителен в течение одного года с даты формирования.

"Если год прошел - документ нужно обновить через "Резерв+", - объяснили в Минобороны.

Военный документ в смартфоне: как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобитсяЮридическая сила и срок действия электронного военного билета (инфографика: mod.gov.ua)

С какого возраста необходимо стать на воинский учет

О воинском учете призывников говорится в законе Украины "О воинской обязанности и военной службе".

Так, согласно части 3 статьи 14 ЗУ, на воинский учет призывников берутся граждане мужского пола:

  • ежегодно с 1 января до 31 июля;
  • если им в соответствующем году исполняется 17 лет.

Как стать на воинский учет и получить е-ВУД

Юношам в Украине стать на воинский учет (чтобы получить потом е-ВУД) можно разными способами:

  • через электронную идентификацию и уточнения персональных данных в электронном кабинете призывника;
  • путем личного прибытия в районный территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

"После постановки на учет юноша получает военно-учетный документ", - напомнили в МОУ.

Отмечается также, что для подавляющего большинства призывников он оформляется в электронной форме:

  • либо через приложение "Резерв+";
  • либо через портал "Дія".

"Бумажная форма из ТЦК предусмотрена только для отдельных специфических категорий - в частности, военнообязанных и резервистов СБУ и разведывательных органов", - объяснили в Минобороны.

Военный документ в смартфоне: как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобитсяКак школьникам получить е-ВУД (инфографика: mod.gov.ua)

Почему школы интересуются военным учетом

Вопрос "почему школа интересуется военным учетом" возникает ежегодно, особенно:

  • либо во время зачисления в старшие классы;
  • либо перед вступительной кампанией.

"Родители получают от администрации учебного заведения запрос предоставить военно-учетный документ", - уточнили в МОУ.

Украинцам объяснили, что "школы запрашивают этот документ не по собственной инициативе".

Речь о том, что учебные заведения (в соответствии с постановлением КМУ №1487 от 30 декабря 2022 года "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов") относятся к кругу организаций, обязанных вести персональный воинский учет.

Это означает, по информации Минобороны, что школа:

  • проверяет наличие ВУД у учащихся;
  • хранит соответствующие сведения в их личных делах.

"Это - обязанность заведения, а не произвольное требование конкретной администрации", - добавили в ведомстве.

Итак, требование предоставить ВУД - законно. Вопрос лишь в том, какую именно форму документа школа имеет право принимать.

Военный документ в смартфоне: как школьникам получить е-ВУД и когда он понадобитсяПроверка е-ВУД - обязанность учебного заведения (инфографика: mod.gov.ua)

Как школы проверяют военно-учетные документы

Бумажный документ проверяется просто - уполномоченный представитель учебного заведения считывает QR-код ВУД с помощью приложения "Резерв+".

Там отображаются актуальные сведения из реестра:

  • фамилия, имя и отчество школьника;
  • дата его рождения;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;
  • категория учета и ТЦК, в котором юноша находится на учете.

"Если в школе нет технической возможности считать QR-код, проверку можно осуществить в районном ТЦК - по месту расположения заведения", - отметили в МОУ.

Также допустимо предоставить распечатанный е-ВУД для приобщения к личному делу, ведь распечатанная версия имеет такую же силу, как и цифровая.

Если же юноша еще не состоит на воинском учете, е-ВУД у него не будет (поскольку документ формируется на основании данных реестра).

"В таком случае школа - как орган персонального учета - может напомнить о необходимости явиться в ТЦК в установленные сроки", - сообщили в Минобороны.

Таким образом, для обычного ученика-призывника электронный военно-учетный документ (е-ВУД) - в приложении "Резерв+", на портале "Дія" или распечатанный с QR-кодом - это стандартная форма документа (а не цифровая альтернатива бумажному).

"Требовать вместо него что-либо другое школа не имеет права", - подытожили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

