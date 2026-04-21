Электронный военный билет имеет ограниченный срок: сколько на самом деле действителен документ

В Украине электронный военно-учетный документ (е-ВУД) теперь имеет четко определенный срок действия. По истечении этого срока документ требует обновления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Киевского областного ТЦК и СП в Facebook .

Главное: Срок действия электронного военного документа составляет не более одного года.

Документ действителен только в пределах предоставленной отсрочки или бронирования.

Е-ВУД становится недействительным, если данные в нем не совпадают с информацией в реестре "Оберіг".

Сроки годности документа

Сформированный через приложение "Резерв+" или портал "Дія" электронный военный билет не является бессрочным. Его действительность ограничена одним годом с даты формирования. Если срок истек, военнообязанному необходимо сгенерировать новый документ с актуальным QR-кодом.

Отдельно отмечается, что срок действия Е-ВУД не может превышать срок действия отсрочки от призыва или периода бронирования работника за предприятием.

Когда документ считается недействительным

Кроме окончания срока действия, существуют другие основания, при которых документ теряет юридическую силу. В частности, электронный вариант признается недействительным в случае несоответствия сведений информации, содержащейся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов.

Это означает, что при любых изменениях персональных данных в базах ТЦК, электронную версию документа нужно переформировать, чтобы она отражала актуальный статус.