Одной подписью - 40 рапортов: в "Армия+" появилась мультиподпись для командиров

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство обороны Украины .

Заместитель министра обороны по вопросам цифровизации Екатерина Черногоренко рассказала, что дает новый инструмент:

командир может сразу обработать до 40 рапортов, например, на отпуск;

рапорты одобряются свайпом вправо, отклоняются - влево;

для подтверждения используется "Дія.Підпис" или SmartID;

каждое отклонение требует отдельного объяснения, поэтому массовое отклонение невозможно.

"Мы всегда прислушиваемся к просьбам пользователей, и сервис мультиподписи - еще один шаг к уменьшению административной нагрузки на военных", - отметила Черногоренко.

Чтобы воспользоваться функцией, необходимо иметь версию приложения 2.2.0 или выше. Скачать приложение можно только через Play Market или App Store. Актуальные ссылки: aplus.mod.gov.ua.

Отметим, сервис "Рапорты" в "Армия+" заработал в августе 2024 года. В общем обработано уже 570 тысяч рапортов, из которых 60% согласованы. Самые популярные типы: