Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

"Уже в ближайшие дни": переговоры США и Ирана могут пройти в Пакистане

23:24 29.03.2026 Вс
2 мин
Главы МИД Саудовской Аравии, Турции, Египта и Китая поддержали инициативу Пакистана
aimg Эдуард Ткач
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Пакистан готов принять и выступать посредником в переговорах между США и Ираном уже в ближайшие дни.

Об этом заявил глава МИД Пакистана Ишак Дар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Читайте также: Иран не вернется к прежней мощности обстрелов, - FT

Заявление министра было сделано по итогам встречи глав МИД Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта в пакистанской столице - городе Исламабад. Переговоры были посвящены деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке.

Неделей ранее два чиновника администрации Трампа уже говорили CNN, что американские представители работают над организацией встречи в Пакистане для обсуждения путей завершения войны. Теперь не исключено, что встреча все же будет.

"Пакистан будет рад принять у себя и подействовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего и прочного урегулирования продолжающегося конфликта", - заявил Ишак Дар.

Он также сказал, что проинформировал прибывших глав МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта о перспективах потенциальных переговоров США и Ирана в Исламабаде, добавив, что министры выразили "полную поддержку" этой инициативе.

Помимо этого Ишак Дар говорит, что Иран и США тоже "выразили полную поддержку и доверие", усилиям Пакистана по содействую переговорам.

Кроме того, он сообщил, что проговорил по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. По его словам, они оба поддержали пакистанскую инициативу.

Мир на Ближнем Востоке близок?

Напомним, недавно источники WSJ рассказали, что президент США Дональд Трамп сказав своим соратникам, что хочет прекратить конфликт в ближайшие недели. Он подчеркнул, надеется избежать затяжной войны.

Вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не намерен присутствовать в Иране через год или два. По его словам, операция продлится еще немного, чтобы на долгое время нейтрализовать Иран.

При этом США усиливают свое присутствие в регионе. Всего пару дней назад на Ближний Восток прибыл десантный корабль и 3500 морпехов, а по данным WP, Пентагон может отправить в регион еще до 10 тысяч солдат.

