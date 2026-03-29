"Уже в ближайшие дни": переговоры США и Ирана могут пройти в Пакистане

Пакистан готов принять и выступать посредником в переговорах между США и Ираном уже в ближайшие дни.
Об этом заявил глава МИД Пакистана Ишак Дар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Заявление министра было сделано по итогам встречи глав МИД Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта в пакистанской столице - городе Исламабад. Переговоры были посвящены деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке.
Неделей ранее два чиновника администрации Трампа уже говорили CNN, что американские представители работают над организацией встречи в Пакистане для обсуждения путей завершения войны. Теперь не исключено, что встреча все же будет.
"Пакистан будет рад принять у себя и подействовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего и прочного урегулирования продолжающегося конфликта", - заявил Ишак Дар.
Он также сказал, что проинформировал прибывших глав МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта о перспективах потенциальных переговоров США и Ирана в Исламабаде, добавив, что министры выразили "полную поддержку" этой инициативе.
Помимо этого Ишак Дар говорит, что Иран и США тоже "выразили полную поддержку и доверие", усилиям Пакистана по содействую переговорам.
Кроме того, он сообщил, что проговорил по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. По его словам, они оба поддержали пакистанскую инициативу.
Напомним, недавно источники WSJ рассказали, что президент США Дональд Трамп сказав своим соратникам, что хочет прекратить конфликт в ближайшие недели. Он подчеркнул, надеется избежать затяжной войны.
Вчера вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Вашингтон не намерен присутствовать в Иране через год или два. По его словам, операция продлится еще немного, чтобы на долгое время нейтрализовать Иран.
При этом США усиливают свое присутствие в регионе. Всего пару дней назад на Ближний Восток прибыл десантный корабль и 3500 морпехов, а по данным WP, Пентагон может отправить в регион еще до 10 тысяч солдат.