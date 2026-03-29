UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"Уже найближчими днями": переговори США та Ірану можуть відбутися в Пакистані

23:24 29.03.2026 Нд
2 хв
Глави МЗС Саудівської Аравії, Туреччини, Єгипту та Китаю підтримали ініціативу Пакистану
aimg Едуард Ткач
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Пакистан готовий прийняти і виступати посередником у переговорах між США та Іраном вже найближчими днями.

Про це заявив глава МЗС Пакистану Ішак Дар, повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Читайте також: Іран не повернеться до колишньої потужності обстрілів, - FT

Заява міністра була зроблена за підсумками зустрічі глав МЗС Пакистану, Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту в пакистанській столиці - місті Ісламабад. Переговори були присвячені деескалації та припиненню війни на Близькому Сході.

Тижнем раніше два чиновники адміністрації Трампа вже говорили CNN, що американські представники працюють над організацією зустрічі в Пакистані для обговорення шляхів завершення війни. Тепер не виключено, що зустріч усе ж таки буде.

"Пакистан буде радий прийняти у себе і посприяти змістовним переговорам між двома сторонами найближчими днями з метою всеосяжного і міцного врегулювання триваючого конфлікту", - заявив Ішак Дар.

Він також сказав, що поінформував прибулих глав МЗС Саудівської Аравії, Туреччини та Єгипту про перспективи потенційних перемовин США та Ірану в Ісламабаді, додавши, що міністри висловили "повну підтримку" цій ініціативі.

Крім цього Ішак Дар каже, що Іран і США теж "висловили повну підтримку і довіру", зусиллям Пакистану щодо сприяння переговорам.

Крім того, він повідомив, що проговорив телефоном із міністром закордонних справ Китаю Ван І і генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем. За його словами, вони обидва підтримали пакистанську ініціативу.

Мир на Близькому Сході близький?

Нагадаємо, нещодавно джерела WSJ розповіли, щопрезидент США Дональд Трамп сказав своїм соратникам, що хоче припинити конфлікт у найближчі тижні. Він підкреслив, сподівається уникнути затяжної війни.

Учора віце-президент США Джей Ді Венс заявив, що Вашингтон не має наміру бути присутнім в Ірані за рік або два. За його словами, операція триватиме ще трохи, щоб на довгий час нейтралізувати Іран.

При цьому США посилюють свою присутність у регіоні. Лише кілька днів тому на Близький Схід прибув десантний корабель і 3500 морпіхів, а за даними WP, Пентагон може відправити в регіон ще до 10 тисяч солдатів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
