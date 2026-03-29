"Уже в ближайшие дни": переговоры США и Ирана могут пройти в Пакистане

Пакистан готов принять и выступать посредником в переговорах между США и Ираном уже в ближайшие дни.

Об этом заявил глава МИД Пакистана Ишак Дар, сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Заявление министра было сделано по итогам встречи глав МИД Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и Египта в пакистанской столице - городе Исламабад. Переговоры были посвящены деэскалации и прекращению войны на Ближнем Востоке.

Неделей ранее два чиновника администрации Трампа уже говорили CNN, что американские представители работают над организацией встречи в Пакистане для обсуждения путей завершения войны. Теперь не исключено, что встреча все же будет.

"Пакистан будет рад принять у себя и подействовать содержательным переговорам между двумя сторонами в ближайшие дни с целью всеобъемлющего и прочного урегулирования продолжающегося конфликта", - заявил Ишак Дар.

Он также сказал, что проинформировал прибывших глав МИД Саудовской Аравии, Турции и Египта о перспективах потенциальных переговоров США и Ирана в Исламабаде, добавив, что министры выразили "полную поддержку" этой инициативе.

Помимо этого Ишак Дар говорит, что Иран и США тоже "выразили полную поддержку и доверие", усилиям Пакистана по содействую переговорам.

Кроме того, он сообщил, что проговорил по телефону с министром иностранных дел Китая Ван И и генеральным секретарем ООН Антонио Гутеррешем. По его словам, они оба поддержали пакистанскую инициативу.