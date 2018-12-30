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УЗ наступного року запустить 30 локомотивів General Electric

Новини » Інфраструктура    30.12.2018 - 12:15
УЗ наступного року запустить 30 локомотивів General Electric
Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Укрзализныця запустит 30 локомотивов General Electric

"Укрзалізниця" у 2109 році планує запустити 30 локомотивів General Electric. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Facebook.

Як зазначається, у 2018 році було реалізовано декілька важливих інфраструктурних проектів, зокрема, оновлення тисяч кілометрів доріг, запуск Бескидського тунелю, з’єднання аеропорту "Бориспіль" з Києвом залізничною гілкою. 

"У 2019-му ми випускаємо на лінії три десятки нових локомотивів виробництва General Electric. Вони працюватимуть на залізничних маршрутах Сходу і Півдня країни", - написав він.

 
Великі інфраструктурні проекти 2018

У 2018 році ми реалізували одразу декілька важливих інфраструктурних проектів. Серед них – оновлення тисяч кілометрів доріг, запуск Бескидського тунелю, з’єднання найбільшого в країні аеропорту "Бориспіль" з Києвом залізничною гілкою. У 2019-му ми випускаємо на лінії три десятки нових локомотивів виробництва General Electric. Вони працюватимуть на залізничних маршрутах Сходу і Півдня країни. Попереду – подальша модернізація залізниці та будівництво сучасних автомобільних коридорів. #УрядГройсмана Міністерство інфраструктури України Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia Євген Кравцов Володимир Кістіон Volodymyr Omelyan

Опубліковано Volodymyr Groysman Неділя, 30 грудня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що тепловоз General Electric 13 грудня 2018 року почав перевозити вантажі в Україні. 

Зазначимо, у листопаді поточного року "Укрзалізниця" почала випробування нового тепловоза General Electric "Тризуб".

Як відомом, "Укрзалізниця" і американська компанія General Electric Transportation підписали пакет документів, який передбачає 15-річне партнерство щодо модернізації локомотивного парку і постачання нових локомотивів.

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