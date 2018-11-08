"Укрзалізниця" почала випробування нового тепловоза General Electric "Тризуб"

Фото: локомотив General Electric (cfts.org.ua)

Перший локомотив General Electric пройшов випробування на українській залізниці

Перший локомотив ТЭ33АС "Тризуб", доставлений для "Укрзалізниці" американської компанії General Electric, у четвер, 8 листопада, пройшов випробування на українській залізниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ЦТС.

Локомотив з Крюківського вагонобудівного заводу виїхав на залізничну станцію Крюків-на-Дніпрі і попрямував в Ромодан. Дистанція - 150 км.

"Локомотив досить легко, як зазначили присутні залізничники, зрушив з місця склад з 48 навантажених вагонів загальною вагою 4500 тонн. Далі маршрут поїзда пролягає до станції Ромодан", - повідомили на заводі.

Вказується, що у випробуваннях беруть участь машиністи Придніпровської залізниці, а також фахівці КВБЗ, General Electric, Українського науково-дослідного інституту вагонобудування. Вони повинні в дорозі відстежувати роботу всіх систем локомотива.

На Крюківському вагонобудівному заводі знаходяться вже 15 локомотивів General Electric. Всі вони в роботі на різних стадіях готовності. Остання партія з 7 тепловозів прибула на підприємство 30 жовтня.

Фото: локомотив General Electric (cfts.org.ua)

Нагадаємо, 24 жовтня в Україну прибула одна з найбільших партій досі локомотивів General Electric для "Укрзалізниці" - 7 тепловозів. Доукомплектація вагонів відбувається на Крюківському заводі.

Відзначимо, в лютому поточного року "Укрзалізниця" і американська компанія General Electric Transportation підписали пакет документів, який передбачає 15-річне партнерство модернізації локомотивного парку і постачання нових локомотивів.