General Electric доставила ще 5 локомотивів в Україну

Фото: локомотиви (twitter.com/CFTS_UA)

Локомотиви прибули в порт Чорноморська, їх відправлять на Крюківський ВБЗ на доукомплектацію

В України прибули ще 5 локомотивів ТЭ33АС американської компанії General Electric прибутку за замовленням "Укрзалізниці". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу УЗ.

Зазначається, що локомотиви доставили по воді в порт Чорноморськ і вже в понеділок, 19 листопада, їх вивантажили з судна. Їх незабаром відправлять на Крюківський вагонобудівний завод для остаточного укомплектування.

На сьогодні, разом з попередніми поставками, американська компанія доставила Україні вже 20 локомотивів.

Фото: локомотиви (twitter.com/CFTS_UA)

Нагадаємо, 8 листопада "Укрзалізниця" і КВБЗ почали випробування остаточно зібраних локомотивів General Electric на українській залізниці. Локомотив з Крюківського вагонобудівного заводу виїхав на залізничну станцію Крюків-на-Дніпрі і попрямував в Ромодан. Дистанція - 150 км.