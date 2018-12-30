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УЗ в следующем году запустит 30 локомотивов General Electric

Новости » Инфраструктура    30.12.2018 - 12:15
УЗ в следующем году запустит 30 локомотивов General Electric
Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

Укрзализныця запустит 30 локомотивов General Electric

"Укрзализныця" в 2109 году планирует запустить 30 локомотивов General Electric. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Владимира Гройсмана в Facebook.

Как отмечается, в 2018 году было реализовано несколько важных инфраструктурных проектов, в частности, обновление тысяч километров дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой.

"В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны", - написал он.

 
Крупные инфраструктурные проекты 2018

В 2018 году мы реализовали сразу несколько важных инфраструктурных проектов. Среди них – обновление тысяч километров дорог, запуск Бескидского тоннеля, соединение крупнейшего в стране аэропорта "Борисполь" с Киевом железнодорожной веткой. В 2019-м мы выпускаем на линии три десятка новых локомотивов производства General Electric. Они будут работать на железнодорожных маршрутах Востока и Юга страны. Впереди – дальнейшая модернизация железной дороги и строительство современных автомобильных коридоров. #УрядГройсмана Министерство инфраструктуры Украины Укрзализныця - Ukrzaliznytsia Евгений Кравцов Владимир Кистион Volodymyr Omelyan

Опубликовано Volodymyr Groysman Воскресенье, 30 декабря 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что тепловоз General Electric 13 декабря 2018 года начал перевозить грузы в Украине.

Отметим, в ноябре текущего года "Укрзализныця" начала испытания нового тепловоза General Electric "Тризуб".

Как известно, "Укрзализныця" и американская компания General Electric Transportation подписали пакет документов, которые предусматривают 15-летнее партнерство по модернизации локомотивного парка и поставке новых локомотивов.

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