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Тепловоз General Electric почав перевозити вантажі в Україні

Новини » Промисловість    13.12.2018 - 16:31
Тепловоз General Electric почав перевозити вантажі в Україні
Фото: тепловоз General Electric (facebook.com/Kravtsov.Evg)

До наступної весни в Україні працюватимуть 30 локомотивів General Electric

Тепловоз General Electric сьогодні, 13 грудня 2018 року, почав перевозити вантажі в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Тwitter.

Гройсман зазначив, що сьогодні тепловоз "Тризуб" повіз понад 3 тис. тонн залізної руди на меткомбінати Донецької області.

"Сьогодні у свій перший рейс відправився тепловоз “Тризуб” виробництва General Electric. Він повіз понад 3 тис. тонн залізної руди на меткомбінати Донецької області - у стратегічно важливому напрямку. Ще 7 таких тепловозів прийняті в експлуатацію і невдовзі відправляться в рейси", - зазначив він.

За словами прем'єра, до наступної весни в Україні працюватимуть 30 локомотивів General Electric.

"За планом, уже до наступної весни в Україні працюватимуть 30 новеньких локомотивів General Electric TE33AС серії Evolution. А далі - поглиблення локалізації виробництва тепловозів до 40% і залучення наших підприємств до глобального виробничого ланцюга GE", - написав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у листопаді поточного року "Укрзалізниця" почала випробування нового тепловоза General Electric "Тризуб".

Як писало РБК-Україна, у вересні в порт Чорноморська прибув перший локомотив американської компанії General Electric "Тризуб". 

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