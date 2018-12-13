Тепловоз General Electric почав перевозити вантажі в Україні

До наступної весни в Україні працюватимуть 30 локомотивів General Electric
Тепловоз General Electric сьогодні, 13 грудня 2018 року, почав перевозити вантажі в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана у Тwitter.
Гройсман зазначив, що сьогодні тепловоз "Тризуб" повіз понад 3 тис. тонн залізної руди на меткомбінати Донецької області.
"Сьогодні у свій перший рейс відправився тепловоз “Тризуб” виробництва General Electric. Він повіз понад 3 тис. тонн залізної руди на меткомбінати Донецької області - у стратегічно важливому напрямку. Ще 7 таких тепловозів прийняті в експлуатацію і невдовзі відправляться в рейси", - зазначив він.
Сьогодні у свій перший рейс відправився тепловоз “Тризуб” виробництва General Electric. Він повіз понад 3 тис. тонн залізної руди на меткомбінати Донецької області – у стратегічно важливому напрямку.— Volodymyr Groysman (@VGroysman) December 13, 2018
Ще 7 таких тепловозів прийняті в експлуатацію і невдовзі відправляться в рейси. pic.twitter.com/mnvKS67700
За словами прем'єра, до наступної весни в Україні працюватимуть 30 локомотивів General Electric.
"За планом, уже до наступної весни в Україні працюватимуть 30 новеньких локомотивів General Electric TE33AС серії Evolution. А далі - поглиблення локалізації виробництва тепловозів до 40% і залучення наших підприємств до глобального виробничого ланцюга GE", - написав він.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у листопаді поточного року "Укрзалізниця" почала випробування нового тепловоза General Electric "Тризуб".
Як писало РБК-Україна, у вересні в порт Чорноморська прибув перший локомотив американської компанії General Electric "Тризуб".