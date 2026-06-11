УЗ отменяет часть электричек в Киевской области: как будут курсировать поезда с 13 июня

"Укрзализныця" временно изменит движение пригородных поездов на направлениях "Фастов - Казатин" и "Фастов - Мироновка" из-за срочных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Главное: Период ограничений: Из-за срочного ремонта инфраструктуры с 13 по 15 июня временно изменится движение пригородных поездов на направлениях "Фастов - Казатин" и "Фастов - Мироновка".

Из-за срочного ремонта инфраструктуры с 13 по 15 июня временно изменится движение пригородных поездов на направлениях "Фастов - Казатин" и "Фастов - Мироновка". Рейсы на Киев: Главные утренние и вечерние пригородные рейсы в столицу и обратно будут сохранены, чтобы пассажиры могли добраться на работу.

Главные утренние и вечерние пригородные рейсы в столицу и обратно будут сохранены, чтобы пассажиры могли добраться на работу. Дополнительные вагоны: На маршрутах, которые продолжают курсировать, "Укрзализныця" увеличит длину составов с 6-8 до 10 вагонов.

На маршрутах, которые продолжают курсировать, "Укрзализныця" увеличит длину составов с 6-8 до 10 вагонов. Бесплатные автобусы: Между станциями Фастов и Мотовиловка, где движение будет полностью перекрыто, запустят компенсационные автобусные маршруты.

Между станциями Фастов и Мотовиловка, где движение будет полностью перекрыто, запустят компенсационные автобусные маршруты. Дальнее сообщение: Поезда дальнего следования будут ехать по графику, однако железнодорожники предупреждают о возможности незначительных задержек отдельных рейсов.

В компании предупредили, что с 13 по 15 июня часть пригородных электропоездов не будет курсировать. В то же время основные утренние и вечерние рейсы в Киев и из Киева сохранят.

Для перевозки пассажиров "Укрзализныця" также увеличит количество вагонов в поездах, которые продолжат курсировать. Вместо привычных 6-8 вагонов на маршруты будут выпускать составы из 10 вагонов.

Кроме того, на период ремонтных работ организуют челночное железнодорожное сообщение по маршрутам "Киев - Мотовиловка" и "Казатин - Кожанка" без заезда в Фастов.

Как добраться между Фастовом и Мотовиловкой

Для пассажиров, путешествующих через Фастов, организуют дополнительное автобусное сообщение.

Между станциями Мотовиловка и Фастов будут курсировать автобусы, которые заменят отмененные электропоезда. Перевозки обеспечат при содействии Киевской областной военной администрации.

В "Укрзализныце" заверили, что благодаря этому изменения не должны существенно повлиять на логистику пассажиров.

График курсирования поездов от Фастова в направлении Казатина и Мироновки (инфографика: "Укрзализныця")

Что будет с поездами дальнего следования

В компании отметили, что поезда дальнего следования продолжат курсировать по графику.

В то же время возможны незначительные задержки отдельных рейсов. Обо всех изменениях пассажиров обещают оперативно информировать через официальные каналы перевозчика.

"Укрзализныця" призвала пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, объяснив их необходимостью проведения срочного ремонта инфраструктуры.

Стоит отметить, что недавно УЗ обновила свое приложение, и теперь пассажиры могут покупать билеты на все электрички онлайн.