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УЗ отменяет часть электричек в Киевской области: как будут курсировать поезда с 13 июня

17:24 11.06.2026 Чт
3 мин
Как добраться из Киева в Фастов?
aimg Татьяна Веремеева
УЗ отменяет часть электричек в Киевской области: как будут курсировать поезда с 13 июня Фото: УЗ меняет график движения электричек из Фастова (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
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"Укрзализныця" временно изменит движение пригородных поездов на направлениях "Фастов - Казатин" и "Фастов - Мироновка" из-за срочных ремонтных работ на железнодорожной инфраструктуре.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

  • Период ограничений: Из-за срочного ремонта инфраструктуры с 13 по 15 июня временно изменится движение пригородных поездов на направлениях "Фастов - Казатин" и "Фастов - Мироновка".
  • Рейсы на Киев: Главные утренние и вечерние пригородные рейсы в столицу и обратно будут сохранены, чтобы пассажиры могли добраться на работу.
  • Дополнительные вагоны: На маршрутах, которые продолжают курсировать, "Укрзализныця" увеличит длину составов с 6-8 до 10 вагонов.
  • Бесплатные автобусы: Между станциями Фастов и Мотовиловка, где движение будет полностью перекрыто, запустят компенсационные автобусные маршруты.
  • Дальнее сообщение: Поезда дальнего следования будут ехать по графику, однако железнодорожники предупреждают о возможности незначительных задержек отдельных рейсов.

В компании предупредили, что с 13 по 15 июня часть пригородных электропоездов не будет курсировать. В то же время основные утренние и вечерние рейсы в Киев и из Киева сохранят.

Для перевозки пассажиров "Укрзализныця" также увеличит количество вагонов в поездах, которые продолжат курсировать. Вместо привычных 6-8 вагонов на маршруты будут выпускать составы из 10 вагонов.

Кроме того, на период ремонтных работ организуют челночное железнодорожное сообщение по маршрутам "Киев - Мотовиловка" и "Казатин - Кожанка" без заезда в Фастов.

Как добраться между Фастовом и Мотовиловкой

Для пассажиров, путешествующих через Фастов, организуют дополнительное автобусное сообщение.

Между станциями Мотовиловка и Фастов будут курсировать автобусы, которые заменят отмененные электропоезда. Перевозки обеспечат при содействии Киевской областной военной администрации.

В "Укрзализныце" заверили, что благодаря этому изменения не должны существенно повлиять на логистику пассажиров.

График курсирования поездов от Фастова в направлении Казатина и Мироновки (инфографика: "Укрзализныця")

Что будет с поездами дальнего следования

В компании отметили, что поезда дальнего следования продолжат курсировать по графику.

В то же время возможны незначительные задержки отдельных рейсов. Обо всех изменениях пассажиров обещают оперативно информировать через официальные каналы перевозчика.

"Укрзализныця" призвала пассажиров с пониманием отнестись к временным неудобствам, объяснив их необходимостью проведения срочного ремонта инфраструктуры.

Стоит отметить, что недавно УЗ обновила свое приложение, и теперь пассажиры могут покупать билеты на все электрички онлайн.

Ранее РБК-Украина рассказывало о временных изменениях в расписании пригородных поездов "Укрзализныци" в Киевской, Полтавской и Львовской областях. Часть рейсов Тетеревского, Гребенковского и Яготинского направлений изменила время отправления и прибытия, а на маршруте "Львов - Рава-Русская" количество поездов увеличили с двух до четырех в день.

Также мы писали о запуске нового графика движения поездов "Укрзализныци" с 28 июня. Перевозчик добавляет 12 новых рейсов, переводит часть популярных поездов на ежедневное курсирование, удлиняет маршруты до горных станций Рахов и Ясиня и ускоряет отдельные направления.

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