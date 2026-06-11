УЗ скасовує частину електричок у Київській області: як курсуватимуть поїзди з 13 червня

"Укрзалізниця" тимчасово змінить рух приміських поїздів на напрямках "Фастів - Козятин" та "Фастів - Миронівка" через термінові ремонтні роботи на залізничній інфраструктурі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

Головне: Період обмежень: Через терміновий ремонт інфраструктури з 13 по 15 червня тимчасово зміниться рух приміських поїздів на напрямках "Фастів - Козятин" та "Фастів - Миронівка".

Через терміновий ремонт інфраструктури з 13 по 15 червня тимчасово зміниться рух приміських поїздів на напрямках "Фастів - Козятин" та "Фастів - Миронівка". Рейси на Київ: Головні ранкові та вечірні приміські рейси до столиці та зворотно будуть збережені, щоб пасажири могли дістатися на роботу.

Головні ранкові та вечірні приміські рейси до столиці та зворотно будуть збережені, щоб пасажири могли дістатися на роботу. Додаткові вагони: На маршрутах, які продовжують курсувати, "Укрзалізниця" збільшить довжину складів із 6-8 до 10 вагонів.

На маршрутах, які продовжують курсувати, "Укрзалізниця" збільшить довжину складів із 6-8 до 10 вагонів. Безкоштовні автобуси: Між станціями Фастів та Мотовилівка, де рух буде повністю перекрито, запустять компенсаційні автобусні маршрути.

Між станціями Фастів та Мотовилівка, де рух буде повністю перекрито, запустять компенсаційні автобусні маршрути. Далеке сполучення: Поїзди далекого прямування їхатимуть за графіком, проте залізничники попереджають про можливість незначних затримок окремих рейсів.

У компанії попередили, що з 13 по 15 червня частина приміських електропоїздів не курсуватиме. Водночас основні ранкові та вечірні рейси до Києва та з Києва збережуть.

Для перевезення пасажирів "Укрзалізниця" також збільшить кількість вагонів у поїздах, які продовжать курсувати. Замість звичних 6-8 вагонів на маршрути випускатимуть склади з 10 вагонів.

Крім того, на період ремонтних робіт організують човникове залізничне сполучення за маршрутами "Київ - Мотовилівка" та "Козятин - Кожанка" без заїзду до Фастова.

Як дістатися між Фастовом та Мотовилівкою

Для пасажирів, які подорожують через Фастів, організують додаткове автобусне сполучення.

Між станціями Мотовилівка та Фастів курсуватимуть автобуси, які замінять скасовані електропоїзди. Перевезення забезпечать за сприяння Київської обласної військової адміністрації.

В "Укрзалізниці" запевнили, що завдяки цьому зміни не повинні суттєво вплинути на логістику пасажирів.

Графік курсування поїздів на від Фастова в напрямку Козятина та Миронівки (інфографіка: "Укрзалізниця")

Що буде з поїздами далекого сполучення

У компанії наголосили, що поїзди далекого сполучення продовжать курсувати за графіком.

Водночас можливі незначні затримки окремих рейсів. Про всі зміни пасажирів обіцяють оперативно інформувати через офіційні канали перевізника.

"Укрзалізниця" закликала пасажирів із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пояснивши їх необхідністю проведення термінового ремонту інфраструктури.

Зазначимо, нещодавно УЗ оновила застосунок і тепер пасажири можуть купити квитки на всі електрички онлайн.