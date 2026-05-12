Главная » Жизнь » Изменения

Билеты на все электрички теперь в смартфоне: "Укрзализныця" обновила приложение

17:52 12.05.2026 Вт
2 мин
Пассажиры все чаще покупают билеты на пригородные поезда онлайн
aimg Татьяна Веремеева
Билеты на все электрички теперь в смартфоне: "Укрзализныця" обновила приложение Фото: В приложении УЗ можно купить билеты на все электрички (facebook.com/Ukrzaliznytsia)
Сегодня, 12 мая, "Укрзализныця" запустила возможность покупки пригородных билетов через мобильное приложение по всей Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

  • Масштабное обновление: С 12 мая "Укрзализныця" открыла возможность покупки билетов на все пригородные рейсы страны непосредственно в мобильном приложении.
  • Рост популярности: Доля онлайн-продаж пригородных билетов уже достигла 13% от общего количества и продолжает стремительно расти.
  • Рекордная статистика: В апреле зафиксирован пик продаж - до 15 тысяч онлайн-билетов в сутки.
  • Льготы для студентов: Благодаря интеграции студенческих льгот пассажиры уже оформили около 30 тысяч льготных билетов через смартфон.
  • Процедура покупки: Для оформления проездного документа достаточно загрузить приложение УЗ, перейти в раздел "Пригородные" и выбрать нужный маршрут.

Онлайн-продажи билетов растут

В компании отметили, что в последнее время пассажиры все активнее пользуются онлайн-сервисами для оформления билетов на пригородные поезда. Сейчас через приложение оформляют уже около 13% всех пригородных билетов, и этот показатель продолжает расти.

Пик продаж зафиксировали в апреле - до 15 тысяч пригородных онлайн-билетов в сутки. Кроме того, по сравнению с мартом количество оформлений через приложение выросло вдвое.

Студенты чаще покупают билеты через приложение

Отдельно в УЗ отметили интеграцию студенческих льгот в апреле. Благодаря этому пассажиры оформили около 30 тысяч льготных билетов через приложение.

В компании отметили, что продолжают анализировать отзывы пользователей, совершенствовать работу системы и расширять перечень доступных маршрутов.

Как купить билет онлайн

Чтобы купить билет на пригородный поезд в приложении "Укрзализныци" нужно:

  • скачать приложение УЗ;
  • перейти в раздел "Пригородные";
  • выбрать точки отправления;
  • оформить билет.

Напомним, "Укрзализныця" весной 2026 года добавила в своем приложении возможность покупать билеты онлайн на пригородные поезда. С 9 апреля УЗ запустила онлайн-продажу студенческих льготных билетов на пригородные поезда и City Express. Теперь студенты могут покупать билеты со скидкой через приложение без посещения кассы.

