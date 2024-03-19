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УЗ назначила дополнительный поезд в Карпаты: маршрут

Вторник 19 марта 2024 10:15
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УЗ назначила дополнительный поезд в Карпаты: маршрут Фото: УЗ назначила дополнительный поезд в Карпаты (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

"Укрзализныця" назначила дополнительный поезд №159/160, который будет курсировать из Киева в Трускавец.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Поезд будет отправляться из Киева 23, а также 30 марта в 10:24 и прибывать во Львов в 17:00 и в Трускавец - в 19:35.

Из Трускавца поезд будет отправляться также 23 и 30 марта в 08:26 и прибывать во Львов в 10:55 и Киев в 18:44.

"Билеты уже в продаже в приложении Укрзализныци, в чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов", - добавляет "Укрзализныця".

Напомним, РБК-Украина писало о том, что "Укрзализныця" анонсировалаз апуск дополнительных поездов на период школьных весенних каникул по наиболее востребованным направлениям.

В частности, "Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги, которая позволит автоматически покупать билеты во время мониторинга.

В том же числе со вчерашнего дня, 18 марта, началась продажа билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме.

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Укрзализныця
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