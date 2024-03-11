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В "Укрзализныце" стартовала продажа онлайн-билетов в Австрию и Венгрию: как их приобрести

Украина, Понедельник 11 марта 2024 14:40
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В "Укрзализныце" стартовала продажа онлайн-билетов в Австрию и Венгрию: как их приобрести Фото: Укрзализныця открыла продажу онлайн-билетов в Австрию и Венгрию (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

"Укрзализныця" 18 марта начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме. В то же время компания сообщила о временном прекращении продажи билетов на кассах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".

Отмечается, что на первом этапе онлайн билеты будут доступны в сообщении "Украина - Австрия" и обратно. Приобрести их можно будет через приложение "Укрзализныци", а для прямого поезда "Киев - Вена" понадобится верификация аккаунта через "Дію.Підпис".

На втором этапе станут доступны онлайн также билеты в сообщении "Украина - Венгрия" на поезда, следующие в Австрию транзитом через Венгрию (то есть Киев - Будапешт - Вена и Чоп - Будапешт - Вена).

Прямые сообщения Украина- Венгрия (Мукачево – Дебрецен, Мукачево – Будапешт, Чоп – Захонь) появятся в приложении чуть позже.

Временная приостановка продажи билетов через кассы

В то же время отмечается, что для приготовлений к продаже онлайн-билетов "Укрзализныця" с завтрашнего дня временно приостанавливает продажу билетов через кассы на прямой поезд "Киев - Вена - Киев" на даты отправлений, начиная с 18 марта.

"Ограничение будет продолжаться непосредственно до открытия онлайн-продаж. То есть 18 марта продажа билетов возобновится на полную глубину продаж (20 суток) уже в онлайне. Временное ограничение не коснется поезда "Чоп - Вена - Чоп". По состоянию на сейчас, билеты на поезд "Чоп - Вена" и обратно доступны фактически на все даты", - сообщают в "Укрзализныце".

Недавние нововведения в УЗ

Напомним, РБК-Украина писала о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута из Киева во Львов на эти выходные. Также недавно было запущено из Харькова в Ивано-Франковскую область.

Также мы сообщали, что "Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.

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