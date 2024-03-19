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УЗ призначила додатковий потяг до Карпат: маршрут

Вівторок 19 березня 2024 10:15
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УЗ призначила додатковий потяг до Карпат: маршрут Фото: УЗ призначила додатковий потяг до Карпат (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

"Укрзалізниця" призначила додатковий потяг №159/160, який курсуватиме з Києва до Трускавця.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Укрзалізниці".

Потяг відправлятиметься з Києва 23, а також 30 березня о 10:24 й прибуватиме до Львова о 17:00 й до Трускавця - о 19:35.

З Трускавця потяг відправлятиметься також 23 й 30 березня о 08:26 й прибуватиме до Львова о 10:55 й Києва о 18:44.

"Квитки вже у продажу в застосунку Укрзалізниці, в чат-ботах, на сайті та в касах вокзалів", - додає "Укрзалізниця".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що "Укрзалізниця" анонсувала запуск додаткових поїздів на період шкільних весняних канікул у найбільш затребуваних напрямках.

Зокрема "Укрзалізниця" запускає бета-тестування нової послуги, яка дозволить автоматично купувати квитки під час моніторингу.

У тому ж числі з вчорашнього дня, 18 березня, розпочався продаж квитків до Австрії та Угорщини в онлайн-режимі.

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