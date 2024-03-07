УЗ запускает новые услуги: билет на поезд можно будет купить автоматически

"Укрзализныця" запускает бета-тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Услуга доступна для пользователей, которые авторизованы через "Дія.Підпис". В режиме тестирования доступен мониторинг двух типов:

мониторинг на поезда, которые уже в продаже (с возможностью отслеживать наличие конкретных мест);

мониторинг на направления (с возможностью отслеживать появление в продаже поездов между выбранными городами).

Во время мониторинга конкретного поезда есть возможность включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого необходимо:

внести данные пассажиров;

оплатить заказ: при активации функции сразу будет происходить списание средств. В случае отмены мониторинга или отсутствия необходимых билетов - средства вернутся на карту автоматически.

Если билеты будут найдены - пользователи будут получать уведомления в приложении. Также в случае включения функции автовыкупа - пользователям будет поступать сообщение об уже выкупленных билетах.

Для того, чтобы приобщиться к тестированию функции необходимо загрузить приложение:

"При использовании тестового приложения будут сниматься реальные средства, а билеты, приобретенные в режиме тестирования, будут действительными для поездок - поэтому советуем не создавать множества мониторингов с автовыкупом, если вы не планируете быть пассажиром одновременно десятков рейсов", - предупреждает "Укрзализныця".