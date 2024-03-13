УЗ запускает дополнительные поезда в Карпаты на школьные каникулы
"Укрзализныця" на период школьных весенних каникул назначает дополнительные рейсы по наиболее востребованным направлениям. Большинство из них будут направляться в Карпаты.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныця".
Поезда в Карпаты
Так, поезд №159/160 "Киев-Трускавец" будет отправляться из Киева 23 марта в 10:24 и прибывать в Трускавец в 19:35. Из Трускавца поезд будет отправляться в ту же дату в 8:26 и прибывать в Киев в 18:44.
Кроме того, поезд №255/256 "Киев - Рахов" курсирует через день по парным из Киева в 14:59 и прибывает в Рахов в 7:50. В обратном направлении, из Рахова, поезд отправляется через день - по нечетным - в 19:37 и прибывает в Киев в 13:01.
Поезд №195 "Киев - Ивано-Франковск" отправится из Киева 17 марта в 7:37 и прибудет в Ивано-Франковск в 18:18. Из Ивано-Франковска в тот же день в Киев в 19.25 отправится поезд №91, который прибудет в столицу в 6.19.
Еще один поезд №201/202 "Харьков - Ворохта" отправляется из Харькова через день по парным в 18:55 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд отправляется по нечетным в 16:29 и прибывает в Харьков в 12:33.
Также поезд №203/204 "Днепр - Ворохта" отправляется из Днепра по нечетным в 14:35 и прибывает в Ворохту в 14:09. Из Ворохты поезд будет отправляться по парным в 16:29 и прибывать в Днепр в 12:35.
Поезда во Львов и Киев
Поезд №191/192 сообщением "Киев - Львов" будет отправляться из Киева 24 марта в 7:37 и прибывать во Львов в 17:21. Со Львова поезд будет отправляться в ту же дату в 11:55 и прибывать в Киев в 22:09.
Поезд №192 "Львов - Киев" отправится из Львова 17 марта в 11:55 и прибудет в Киев в 22:09.
Недавние нововведения в УЗ
Напомним, РБК-Украина писала о том, что "Укрзализныця" анонсировала запуск нового маршрута из Киева во Львов на эти выходные. Также недавно было запущено из Харькова в Ивано-Франковскую область.
Также мы сообщали, что "Укрзализныця"запускает бета-тестирование новой услуги. Билеты при мониторинге можно будет купить автоматически.
Вчера стало известно, что "Укрзализныця" 18 марта начинает продажу билетов в Австрию и Венгрию в онлайн-режиме.
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