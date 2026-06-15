УЗ предупредила о задержках поездов: какие рейсы больше всего отстают от графика
Из-за повреждения железнодорожной инфраструктуры и вынужденных остановок для эвакуации пассажиров ряд поездов в Украине курсирует с существенным опозданием. В то же время движение поездов дальнего следования между городами сохранено.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".
Какие поезда опаздывают больше всего
По данным "Укрзализныци", наибольшие отклонения от графика сейчас имеют такие поезда:
- №53/54 Одесса - Днепр - задержка более 3 часов 50 минут;
- №39/40 Запорожье - Солотвино - более 3 часов 40 минут;
- №75/76 Кривой Рог - Киев - более 3 часов 30 минут;
- №21/22 Харьков - Львов - более 3 часов 30 минут;
- №65/66 Киев - Сумы - более 3 часов 30 минут;
- №45/46 Харьков - Ужгород - более 3 часов 30 минут;
- №21/22 Львов - Харьков - более 3 часов 15 минут;
- №7/8 Одесса - Харьков - около 3 часов.
Почему возникли задержки
В компании объяснили, что причиной стали повреждения инфраструктуры, а также необходимость дополнительных остановок для эвакуации пассажиров.
Несмотря на это, движение поездов дальнего следования не останавливали. Железнодорожное сообщение между регионами, в частности с Днепром, продолжает работать.
Что советуют пассажирам
В "Укрзализныце" рекомендуют пассажирам следить за информацией о своем рейсе, поскольку время задержки может меняться.
Актуальные данные о движении поездов можно проверять на официальных ресурсах перевозчика, а также обращать внимание на объявления на вокзалах и в поездах.
В компании добавили, что для минимизации задержек используют вспомогательные локомотивы и оперативно корректируют маршруты, чтобы как можно быстрее доставить пассажиров к местам назначения.
Атака на Украину 15 июня
Напомним, Россия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине в ночь на 15 июня. В Харькове в результате повторной атаки погибли пятеро спасателей, которые тушили пожар после обстрела. В Сумах беспилотник атаковал жилой многоквартирный дом.
Больше всего прошлой ночью пострадал Киев. В результате удара были повреждены жилые дома, объекты культурного наследия и гражданская инфраструктура. Количество пострадавших в столице возросло до 30 человек.
Под ударом оказалась и Киевская область. В регионе зафиксированы разрушения жилых домов, среди пострадавших есть ребенок.
Кроме того, российская атака повредила Национальную киностудию имени Александра Довженко. В результате пожара была уничтожена самая большая и старейшая в Украине коллекция сценических костюмов.
По данным украинских властей, во время ночного обстрела Россия применила баллистические ракеты, в частности "Цирконы", а также ударные беспилотники. Всего по Украине было выпущено около 70 ракет и 611 дронов.