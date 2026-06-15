ua en ru
Пн, 15 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Обстрел Киева Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Происшествия

В Сумах дрон РФ попал в балкон многоэтажки: трое раненых, среди которых ребенок

05:27 15.06.2026 Пн
2 мин
Информация о состоянии пострадавших уточняется
aimg Юлия Маловичко
В Сумах дрон РФ попал в балкон многоэтажки: трое раненых, среди которых ребенок Фото: работники ГСЧС (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Сумы атаковали ночью российские дроны - зафиксировано попадание двух российских БпЛА по гражданской инфраструктуре. В частности, дрон попал в балкон одной из квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОГА Олега Григорова.

"Один беспилотник попал в многоэтажку в Ковпаковском районе. Он попал в балкон одной из квартир. Предварительно, пострадали три человека, среди них - ребенок. Информация об их состоянии уточняется. Пострадавшим оказывают необходимую помощь", - написал чиновник.

Григоров также добавил, что еще один беспилотник врага атаковал центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание.

"Предварительно, здесь обошлось без пострадавших. Все последствия атак уточняются", - подчеркнул глава ОГА.

Читайте также: "Прилет" по Лавре, поврежденные небоскребы и пострадавшие: все о последствиях обстрела Киева

Как известно, РФ совершила массированный обстрел Украины в ночь на 15 июня. Враг применил ракеты, дроны и управляемые авиационные бомбы.

Кроме Сум под обстрел попали, в частности, Киев и Харьков. В столице зафиксированы многочисленные пожары жилых домов и других зданий и сооружений. Горела также Киево-Печерская лавра.

В Харькове еще накануне зафиксировано попадание в музей, а около полуночи понедельника оккупанты ударили по одному из предприятий. Как в Киеве, так и в Харькове пострадали люди, пока окончательное их количество не называется.

Также в Харькове погибли пятеро спасателей во время тушения пожара, который вспыхнул после предыдущего обстрела. Еще столько же получили ранения, о чем сообщил сам министр внутренних дел Игорь Клименко. Чиновник выразил соболезнования семьям погибших и призвал украинцев беречь себя во время воздушных тревог.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Сумы Война в Украине Атака дронов
Новости
США и Иран подпишут сделку в ближайшие 2-3 часа, - Трамп
США и Иран подпишут сделку в ближайшие 2-3 часа, - Трамп
Аналитика
"Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Украинцы теперь спят на 40 минут меньше": как война бьет по здоровью и провоцирует болезни