В Сумах дрон РФ попал в балкон многоэтажки: трое раненых, среди которых ребенок

Сумы атаковали ночью российские дроны - зафиксировано попадание двух российских БпЛА по гражданской инфраструктуре. В частности, дрон попал в балкон одной из квартир.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОГА Олега Григорова.

"Один беспилотник попал в многоэтажку в Ковпаковском районе. Он попал в балкон одной из квартир. Предварительно, пострадали три человека, среди них - ребенок. Информация об их состоянии уточняется. Пострадавшим оказывают необходимую помощь", - написал чиновник.

Григоров также добавил, что еще один беспилотник врага атаковал центральную часть областного центра. Повреждено нежилое здание.

"Предварительно, здесь обошлось без пострадавших. Все последствия атак уточняются", - подчеркнул глава ОГА.

Как известно, РФ совершила массированный обстрел Украины в ночь на 15 июня. Враг применил ракеты, дроны и управляемые авиационные бомбы.