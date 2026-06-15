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РФ массированно атаковала Киевщину. В области повреждены дома, среди пострадавших ребенок

06:45 15.06.2026 Пн
2 мин
Что известно о последствиях обстрела на Киевщине?
aimg Эдуард Ткач
РФ массированно атаковала Киевщину. В области повреждены дома, среди пострадавших ребенок Фото: спасатели на месте событий в Киевской области (t.me/dsns_telegram)
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В ночь на 15 июня Киевская область оказалась под комбинированным ударом РФ. Россияне этой ночью в очередной раз атаковали дома и авто.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОГА Николая Калашника.

Он отметил, что регион этой ночью был атакован дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате обстрела известно о трех пострадавших.

"В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины - сотрясение головного мозга. У парня 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.

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Также Николай Калашник уточнил, что последствия атаки зафиксированы в 5 районах региона. В частности:

  • в Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых авто и складские помещения;
  • в Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения;
  • в Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль;
  • в Бучанском районе повреждены складские помещения;
  • в Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.

"Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация повреждений. Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеского обстрела, будет оказана необходимая помощь", - резюмировал Калашник.

Что произошло ночью

Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Однако основной удар был направлен на Киев. В столице в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома, а также пострадали исторические здания.

В частности, российские оккупанты атаковали территорию Киево-Печерской лавры, повредив Успенский собор. Кроме того, враг атаковал киностудию имени Довженко, в результате чего сгорели костюмы.

Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.

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