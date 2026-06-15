РФ массированно атаковала Киевщину. В области повреждены дома, среди пострадавших ребенок
В ночь на 15 июня Киевская область оказалась под комбинированным ударом РФ. Россияне этой ночью в очередной раз атаковали дома и авто.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Киевской ОГА Николая Калашника.
Он отметил, что регион этой ночью был атакован дронами, а также крылатыми и баллистическими ракетами. В результате обстрела известно о трех пострадавших.
"В Бориспольском районе мужчина получил резаные раны стопы, у женщины - сотрясение головного мозга. У парня 2011 года рождения медики диагностировали острую реакцию на стресс. Всем пострадавшим необходимую помощь оказали на месте", - говорится в сообщении.
Также Николай Калашник уточнил, что последствия атаки зафиксированы в 5 районах региона. В частности:
- в Броварском районе поврежден многоэтажный жилой дом, три легковых авто и складские помещения;
- в Вышгородском районе повреждения зафиксированы на территории частного домовладения;
- в Фастовском районе произошел пожар частного дома, поврежден автомобиль;
- в Бучанском районе повреждены складские помещения;
- в Бориспольском районе также поврежден частный жилой дом.
"Продолжается фиксация последствий атаки и ликвидация повреждений. Всем жителям, чье жилье пострадало в результате вражеского обстрела, будет оказана необходимая помощь", - резюмировал Калашник.
Что произошло ночью
Напомним, в ночь на 15 июня Россия нанесла очередной комбинированный удар по Украине. Однако основной удар был направлен на Киев. В столице в результате вражеского обстрела повреждены жилые дома, а также пострадали исторические здания.
В частности, российские оккупанты атаковали территорию Киево-Печерской лавры, повредив Успенский собор. Кроме того, враг атаковал киностудию имени Довженко, в результате чего сгорели костюмы.
Подробнее об атаке - читайте в материале РБК-Украина.