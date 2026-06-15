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РФ атаковала кинстудию Довженко в Киеве: уничтожена крупнейшая костюмная коллекция Украины

06:00 15.06.2026 Пн
2 мин
Враг пытается нанести удар по памяти, истории и самобытности украинского народа
aimg Юлия Маловичко
РФ атаковала кинстудию Довженко в Киеве: уничтожена крупнейшая костюмная коллекция Украины Фото: киностудия Довженко после обстрела (www.facebook.com/berezhna.tetyana)
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РФ атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве - одну из старейших киностудий Украины. Уничтожена самая большая и старейшая коллекция костюмов страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра культуры Украины Татьяны Бережной в Facebook.

"Еще одно чрезвычайно тяжелое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины. Возник пожар", - написала министр.

По ее словам, в результате атаки поврежден костюмный цех и уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины.

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"В студии находились около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии", - добавила Бережная.

Известно, что на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечения безопасности.

Бережная также прикрепила к своему сообщению об обстреле киностудии кадры с места ЧП.

Фото: киностудия Александра Довженко после атаки россиян (www.facebook.com/berezhna.tetyana)

"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые сохраняют украинскую идентичность, память и историю", - подытожила глава Министерства культуры Украины.

Обстрел Киева 15 июня

Напомним, враг совершил в ночь на понедельник массированный и комбинированный обстрел украинских городов и населенных пунктов, среди которых - столица.

В Киеве произошли многочисленные пожары из-за атаки, РФ ударила по гражданской инфраструктуре - жилых домах, Киево-Печерской лавре, магазинах; горели машины, склады и тому подобное.

Аварийно-спасательные службы работают на около 50 локациях, а последствия зафиксированы почти во всех районах города.

По состоянию на 5:41 в Киеве ранены более 20 человек, о чем сообщил мэр Виталий Кличко. Среди них - ребенок и беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Количество погибших возросло до четырех человек.

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