РФ атаковала кинстудию Довженко в Киеве: уничтожена крупнейшая костюмная коллекция Украины
РФ атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве - одну из старейших киностудий Украины. Уничтожена самая большая и старейшая коллекция костюмов страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра культуры Украины Татьяны Бережной в Facebook.
"Еще одно чрезвычайно тяжелое преступление россиян против украинской культуры. Россия атаковала Национальную киностудию имени Александра Довженко в Киеве. Одну из старейших киностудий Украины. Возник пожар", - написала министр.
По ее словам, в результате атаки поврежден костюмный цех и уничтожена самая большая и старейшая костюмная коллекция Украины.
"В студии находились около ста тысяч костюмов и три миллиона единиц разнообразной одежды. Также повреждены другие корпуса и здания киностудии", - добавила Бережная.
Известно, что на месте работают спасательные и экстренные службы, продолжаются мероприятия по ликвидации последствий атаки и обеспечения безопасности.
Бережная также прикрепила к своему сообщению об обстреле киностудии кадры с места ЧП.
"Россия продолжает целенаправленно атаковать не только гражданскую инфраструктуру и мирных людей, но и культурные институты, которые сохраняют украинскую идентичность, память и историю", - подытожила глава Министерства культуры Украины.
Обстрел Киева 15 июня
Напомним, враг совершил в ночь на понедельник массированный и комбинированный обстрел украинских городов и населенных пунктов, среди которых - столица.
В Киеве произошли многочисленные пожары из-за атаки, РФ ударила по гражданской инфраструктуре - жилых домах, Киево-Печерской лавре, магазинах; горели машины, склады и тому подобное.
Аварийно-спасательные службы работают на около 50 локациях, а последствия зафиксированы почти во всех районах города.
По состоянию на 5:41 в Киеве ранены более 20 человек, о чем сообщил мэр Виталий Кличко. Среди них - ребенок и беременная женщина. Трое пострадавших находятся в больнице в тяжелом состоянии. Количество погибших возросло до четырех человек.