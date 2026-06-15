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Россия ударила по спасателям в Харькове, есть жертвы

03:04 15.06.2026 Пн
2 мин
Министр внутренних дел выразил слова соболезнования близким спасателей
aimg Юлия Маловичко
Россия ударила по спасателям в Харькове, есть жертвы Иллюстративное фото: работники ГСЧС на вызове по ликвидации последствий атаки РФ (Getty Images)
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Россия осуществила повторный обстрел Харькова в результате которого погибли пятеро работников ГСЧС, которые тушили пожар после предыдущей атаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра внутренних дел Игоря Клименко в Telegram.

"В Харькове во время тушения пожара в результате повторного российского удара погибли 5 спасателей ГСЧС. Еще по меньшей мере 5 - ранены", - написал министр.

Клименко выразил слова соболезнования семьям погибших, назвав их "героями без оружия" и добавил, что "Украина, к сожалению, продолжает терять тех, кто спасает жизни".

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"Массированная российская атака продолжается. Под главным ударом - Киев. Есть значительные разрушения гражданской инфраструктуры. К ликвидации последствий задействованы необходимые службы", - сообщил глава МВД и призвал украинцев находиться в безопасном месте во время тревоги.


Россия ударила по спасателям в Харькове, есть жертвыФото: в Харькове погибли пятеро спасателей во время тушения пожара (ГСЧС Харьковщины)

Напомним, Россия накануне несколько раз атаковала Харьков. Сначала сообщалось об обстреле Харьковского художественного музея - несколько человек обратились к медикам за помощью из-за острой реакции на стресс.

Позже стало известно о попадании в предприятие в Холодногорском районе города. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов публиковал кадры с места, на которых видно сильный пожар - горел третий этаж здания предприятия.

Как известно, РФ в ночь на понедельник, 15 июня, также массированно атакует столицу. В Киеве многочисленные пожары: горят жилые и нежилые дома, общежитие, Киево-Печерская лавра, машины, склады и тому подобное.

Также известно, что около 140 тысяч абонентов в Киеве остались без света из-за повреждения линий электропередач в результате обстрела. Также власти уже сообщили о первых пострадавших, которых пока насчитывается до десяти.

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