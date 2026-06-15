"Цирконы", баллистика и не только: как отработала ПВО во время главного удара по Киеву

Россия ночью нанесла массированный комбинированный удар по Украине - 70 ракет и 611 беспилотников. Основное направление - Киев, также атакованы Днепр и Харьков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские ударные дроны, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.

Поражения произошли на 42 локациях . Еще на 12 локациях зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.

По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 632 воздушные цели :

К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.

Пуски ракет осуществлялись с территории Брянской, Курской и Вологодской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма. Дроны запускали из нескольких российских регионов и оккупированного полуострова.

Массированная атака в ночь на 15 июня

Напомним, сегодня ночью российская армия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев. В столице возникли десятки пожаров, повреждения зафиксировали почти во всех районах города, а без света остались около 140 тысяч абонентов.

В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека.

Также пожар после атаки уничтожил уникальную коллекцию костюмов на киностудии Довженко.

Кроме того, повреждения зафиксировали на территории Киево-Печерской лавры. В частности, ударной волной был поврежден Успенский собор.

Все что известно о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.