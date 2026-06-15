"Цирконы", баллистика и не только: как отработала ПВО во время главного удара по Киеву
Россия ночью нанесла массированный комбинированный удар по Украине - 70 ракет и 611 беспилотников. Основное направление - Киев, также атакованы Днепр и Харьков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.
Чем атаковала Россия
Оккупанты применили:
- 6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";
- 34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;
- 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
- 611 ударных и имитационных беспилотников различных типов, в том числе Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и "Пародия".
Пуски ракет осуществлялись с территории Брянской, Курской и Вологодской областей РФ, а также с временно оккупированного Крыма. Дроны запускали из нескольких российских регионов и оккупированного полуострова.
Сколько целей сбила ПВО
К отражению атаки привлекались авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны.
По предварительным данным по состоянию на 08:00, украинская ПВО уничтожила или подавила 632 воздушные цели:
- 5 ракет "Циркон";
- 15 баллистических ракет "Искандер-М"/С-400;
- 30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";
- 582 вражеских беспилотника различных типов.
Последствия атаки
По предварительной информации, зафиксировано попадание:
- 20 баллистических ракет;
- 27 ударных БпЛА.
Поражения произошли на 42 локациях. Еще на 12 локациях зафиксировано падение обломков сбитых беспилотников.
В Воздушных силах отметили, что атака продолжается. В воздушном пространстве Украины остаются вражеские ударные дроны, поэтому граждан призывают не игнорировать сигналы воздушной тревоги.
Массированная атака в ночь на 15 июня
Напомним, сегодня ночью российская армия осуществила массированную комбинированную атаку на Киев. В столице возникли десятки пожаров, повреждения зафиксировали почти во всех районах города, а без света остались около 140 тысяч абонентов.
В результате удара погибли по меньшей мере четыре человека.
Также пожар после атаки уничтожил уникальную коллекцию костюмов на киностудии Довженко.
Кроме того, повреждения зафиксировали на территории Киево-Печерской лавры. В частности, ударной волной был поврежден Успенский собор.
Все что известно о последствиях атаки - читайте в материале РБК-Украина.