В УЗ начинается ажиотаж на билеты: как точно выкупить место, когда конкурентов аж семь

Главное: Рекордный ажиотаж: На 80 тысяч реальных пассажирских мест ежедневно приходится около 340 тысяч поисковых запросов в системе.

На 80 тысяч реальных пассажирских мест ежедневно приходится около 340 тысяч поисковых запросов в системе. Дефицит будет усиливаться: Перевозчик прогнозирует, что в ближайшие недели конкуренция возрастет.

Перевозчик прогнозирует, что в ближайшие недели конкуренция возрастет. Топ-маршрут лета: За первую неделю сезона железной дорогой воспользовались почти полмиллиона человек. Наиболее загруженным стал поезд №104 "Львов - Лозовая".

За первую неделю сезона железной дорогой воспользовались почти полмиллиона человек. Наиболее загруженным стал поезд №104 "Львов - Лозовая". Как поймать билет: Пассажирам советуют покупать билеты за 20 дней до рейса или настроить функцию автоматического выкупа в официальном приложении УЗ.

Пассажирам советуют покупать билеты за 20 дней до рейса или настроить функцию автоматического выкупа в официальном приложении УЗ. Льготный резерв: Для украинских военнослужащих и их семей продолжает действовать специальный военный резерв билетов, который можно оформить через приложение "Армия+".

Спрос на билеты стремительно растет

В УЗ сообщили, что вошли в самый пиковый период 2026 года. Сейчас система ежедневно получает около 340 тысяч запросов на приобретение билетов, тогда как по железной дороге ежедневно путешествуют около 80 тысяч пассажиров.

По прогнозам перевозчика, в ближайшее время конкуренция за места будет только усиливаться.

"В дальнейшем эта пропорция будет расти от 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет", - отметили в компании.

Всего в течение лета "Укрзализныця" планирует перевезти около 7 миллионов пассажиров.

Какой поезд стал самым популярным

За первую неделю лета поездами УЗ воспользовались 472 873 пассажира. Наиболее загруженным оказался поезд №104 "Львов - Лозовая", который перевез более 13 тысяч пассажиров.

В компании также пообещали регулярно публиковать информацию о спросе на перевозки, популярных маршрутах и имеющихся возможностях для пассажиров.

Как повысить шансы купить билет

В "Укрзализныце" советуют планировать поездки заранее. Продажа билетов на большинство рейсов открывается за 20 дней до отправления. Чем раньше пассажир определится с датой поездки и начнет отслеживать продажу, тем выше его шансы получить желаемое место.

Также в компании рекомендуют пользоваться функцией автовыкупа в приложении УЗ. Для этого нужно выбрать необходимый поезд и дату путешествия. Если билет появится в продаже, система автоматически его приобретет.

Для военнослужащих и членов их семей действует специальный резерв билетов. Воспользоваться им можно через приложение "Армия+".