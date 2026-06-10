В УЗ начинается ажиотаж на билеты: как точно выкупить место, когда конкурентов аж семь

В начале лета в Украине фиксируют рекордный спрос на железнодорожные билеты. "Укрзализныця" предупреждает, что в ближайшие недели на одно место могут претендовать сразу 6-7 пассажиров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".
Главное:
В УЗ сообщили, что вошли в самый пиковый период 2026 года. Сейчас система ежедневно получает около 340 тысяч запросов на приобретение билетов, тогда как по железной дороге ежедневно путешествуют около 80 тысяч пассажиров.
По прогнозам перевозчика, в ближайшее время конкуренция за места будет только усиливаться.
"В дальнейшем эта пропорция будет расти от 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет", - отметили в компании.
Всего в течение лета "Укрзализныця" планирует перевезти около 7 миллионов пассажиров.
За первую неделю лета поездами УЗ воспользовались 472 873 пассажира. Наиболее загруженным оказался поезд №104 "Львов - Лозовая", который перевез более 13 тысяч пассажиров.
В компании также пообещали регулярно публиковать информацию о спросе на перевозки, популярных маршрутах и имеющихся возможностях для пассажиров.
В "Укрзализныце" советуют планировать поездки заранее. Продажа билетов на большинство рейсов открывается за 20 дней до отправления. Чем раньше пассажир определится с датой поездки и начнет отслеживать продажу, тем выше его шансы получить желаемое место.
Также в компании рекомендуют пользоваться функцией автовыкупа в приложении УЗ. Для этого нужно выбрать необходимый поезд и дату путешествия. Если билет появится в продаже, система автоматически его приобретет.
Для военнослужащих и членов их семей действует специальный резерв билетов. Воспользоваться им можно через приложение "Армия+".
Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня вводит новый график движения поездов. Перевозчик запускает 12 новых рейсов, переводит часть маршрутов на ежедневное курсирование, ускоряет отдельные поезда и расширяет сообщение с Карпатами.
Ранее РБК-Украина писало о существенном росте спроса на путешествия летом и дефиците мест в поездах. В УЗ отметили, что из-за российских обстрелов за время полномасштабной войны было уничтожено 46 пассажирских вагонов, еще около 200 нуждаются в ремонте. Сейчас спрос на билеты в среднем превышает количество доступных мест в четыре раза.