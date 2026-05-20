До 6 человек на одно место: пассажиров предупредили о жестком дефиците билетов на поезда

20:58 20.05.2026 Ср
3 мин
В УЗ рассказали, как успеть купить билеты на поезд
aimg Татьяна Веремеева
До 6 человек на одно место: пассажиров предупредили о жестком дефиците билетов на поезда Фото: УЗ предупреждает о дефиците билетов на поезда (Getty Images)
Этот летний сезон для пассажиров "Укрзализныци" будет еще сложнее, чем в прошлом году. Уже сейчас спрос на билеты значительно превышает количество мест. В компании предупреждают, что летом ситуация еще больше усложнится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Главное:

  • Критический дефицит мест: Сейчас спрос превышает количество мест как 4 к 1, а в пик лета на одно место будут претендовать до 6 пассажиров.
  • Причина - нехватка вагонов: Из-за обстрелов и атак дронов РФ уничтожила 46 пассажирских вагонов.
  • Самое тяжелое направление: Самым дефицитным остается рейс Львов - Киев, где билеты ежедневно пытаются найти более 9,7 тысячи человек.
  • Советы пассажирам: Покупать билеты ровно за 20 суток до выезда, пользоваться функцией автовыкупа в приложении и искать маршруты с пересадками.
  • Международное сообщение: Вместо перегруженного польского направления пассажирам советуют покупать билеты в Румынию, Молдову и Венгрию.

Почему летний сезон будет сложным

В "Укрзализныце" сообщили, что за время полномасштабной войны враг уничтожил 46 пассажирских вагонов. Еще около 200 вагонов и один поезд Intercity+ сейчас находятся в очереди на ремонт после обстрелов, атак дронов и столкновений.

Кроме этого, еще 1050 вагонов ожидают технического обследования и могут быть исключены из эксплуатации из-за непригодного состояния и возраста.

В компании объяснили, что из-за этого количество мест в поездах уменьшается, тогда как спрос, наоборот, продолжает расти.

"Это означает, что этот летний сезон для нас будет еще тяжелее, чем предыдущий, ведь спрос растет, а количество вагонов - наоборот", - отметили в УЗ.

Спрос в несколько раз превышает количество мест

По данным перевозчика, уже сейчас среднее соотношение спроса к количеству доступных мест составляет 4 к 1. В пиковый летний сезон этот показатель может вырасти до 6 пассажиров на одно место.

На отдельных направлениях ситуация еще сложнее. Например, из Львова в Киев ежедневно ищут билеты более 9,7 тысячи человек.

Что советуют пассажирам

В "Укрзализныце" призвали украинцев планировать поездки заранее и покупать билеты сразу после открытия продаж - за 20 суток до отправления.

Также пассажирам рекомендуют:

  • пользоваться функцией автовыкупа билетов;
  • рассматривать маршруты с пересадками;
  • обращать внимание на региональные поезда с кондиционерами.

По данным компании, с начала года уже 150 тысяч пассажиров приобрели около миллиона билетов именно через автовыкуп.

Что советуют для международных поездок

Для путешествий за границу в УЗ советуют обращать внимание не только на польское направление.

В частности, в высокий сезон проще приобрести билеты в аэропорты в:

  • Молдове;
  • Румынии;
  • Венгрии.

В компании также напомнили, что на портале uz-vezemo доступен перечень международных стыковок.

Несмотря на сложную ситуацию, в "Укрзализныце" заверили, что продолжают ремонтировать старые вагоны и строить новые, чтобы увеличить количество мест в пиковый сезон.

Ранее РБК-Украина рассказывало о возрастных ограничениях для пассажиров детских вагонов "Укрзализныци". В компании объяснили, что пользоваться такими вагонами могут дети до 14 лет, поскольку именно так определяет законодательство статус "ребенка".

Также мы писали, какие услуги пассажиры УЗ могут получить бесплатно, а за что придется доплатить.

