В УЗ починається ажіотаж на квитки: як точно викупити місце, коли конкурентів аж сім

На початку літа в Україні фіксують рекордний попит на залізничні квитки. "Укрзалізниця" попереджає, що найближчими тижнями на одне місце можуть претендувати одразу 6-7 пасажирів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення "Укрзалізниці".
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В УЗ повідомили, що увійшли в найпіковіший період 2026 року. Наразі система щодня отримує близько 340 тисяч запитів на придбання квитків, тоді як залізницею щодня подорожують близько 80 тисяч пасажирів.
За прогнозами перевізника, найближчим часом конкуренція за місця лише посилюватиметься.
"Надалі ця пропорція зростатиме від 4 претендентів на 1 місце до 6-7 бажаючих на квиток", - зазначили в компанії.
Загалом протягом літа "Укрзалізниця" планує перевезти близько 7 мільйонів пасажирів.
За перший тиждень літа поїздами УЗ скористалися 472 873 пасажири. Найбільш завантаженим виявився поїзд №104 "Львів - Лозова", який перевіз понад 13 тисяч пасажирів.
У компанії також пообіцяли регулярно публікувати інформацію про попит на перевезення, популярні маршрути та наявні можливості для пасажирів.
В "Укрзалізниці" радять планувати поїздки заздалегідь. Продаж квитків на більшість рейсів відкривається за 20 днів до відправлення. Чим раніше пасажир визначиться з датою поїздки та почне відстежувати продаж, тим вищі його шанси отримати бажане місце.
Також у компанії рекомендують користуватися функцією автовикупу в застосунку УЗ. Для цього потрібно обрати необхідний поїзд і дату подорожі. Якщо квиток з'явиться у продажу, система автоматично його придбає.
Для військовослужбовців та членів їхніх родин діє спеціальний резерв квитків. Скористатися ним можна через застосунок "Армія+".
Нагадаємо, "Укрзалізниця" з 28 червня запроваджує новий графік руху поїздів. Перевізник запускає 12 нових рейсів, переводить частину маршрутів на щоденне курсування, прискорює окремі поїзди та розширює сполучення з Карпатами.
Раніше РБК-Україна писало про суттєве зростання попиту на подорожі влітку та дефіцит місць у поїздах. В УЗ зазначили, що через російські обстріли за час повномасштабної війни було знищено 46 пасажирських вагонів, ще близько 200 потребують ремонту. Наразі попит на квитки в середньому перевищує кількість доступних місць у чотири рази.