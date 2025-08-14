ua en ru
Чт, 14 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Раскупают за два дня: "Укрзализныця" объяснила, как поймать билеты на поезд

Четверг 14 августа 2025 18:52
UA EN RU
Раскупают за два дня: "Укрзализныця" объяснила, как поймать билеты на поезд Фото: Как поймать билеты на поезд (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В Украине продажа билетов на поезда дальнего следования стартует за 20 суток до рейса, а на популярные направления места раскупают за считанные дни.

Как отслеживать свободные места и пользоваться автовыкупом билетов, в комментарии для РБК-Украина рассказали в АО "Укрзализныця".

Когда можно купить билеты на поезд

В Украине продажа билетов на поезда дальнего следования открывается в 08:00 за 20 суток до отправления. Оформление осуществляется через автоматизированную систему продажи, доступную во всех кассах страны и онлайн.

На наиболее популярные направления билеты (кроме зарезервированных для льготников и военных) сейчас билеты чаще всего раскупают за первые два дня. Впрочем, даже после появления сообщения об отсутствии мест они могут снова появиться - в случае возврата билетов или неиспользования брони льготными категориями.

Как работает мониторинг и автовыкуп билетов

В мобильном приложении УЗ доступны функции мониторинга билетов и автовыкупа. Первая позволяет получать push-оповещения, когда появляются свободные места, вторая - автоматически покупает билеты после предварительной оплаты и авторизации через "Дія.Підпис". С начала лета пользователи настроили 403 тыс. автовыкупов, из которых более половины - успешные.

Если вы отмените мониторинг или в системе так и не появятся желаемые билеты, вам автоматически вернут деньги.

Как забронировать групповую поездку по железной дороге

Для групповых поездок (от 10 человек) предусмотрен онлайн-заказ билетов на сайте services.uz.gov.ua в разделе "Заказ групповых билетов". Подать заявку можно за 35-7 дней до рейса, а выкуп происходит в кассе после подтверждения и оплаты брони. Продажа для групп открывается за 20 дней до отправления пассажирских поездов и за 10 дней - для Интерсити+.

В "Укрзализныце" отмечают, что окончательный ответ заказчик обычно получает от 2 до 6 дней с момента создания заявки. Однако стоит помнить, что каждая заявка рассматривается индивидуально и зависит от различных факторов: даты подачи заявки, даты открытия продажи билетов, количества и категории лиц в составе группы, направления поездки, наличия подвижного состава, ограничения схемы поезда по безопасности движения и тому подобное.

В УЗ отметили, что для предотвращения перепродажи билетов при посадке проверяют документы пассажиров: данные в билете и паспорте должны совпадать.

Ранее РБК-Украина писало, что летом 2025 года спрос на железнодорожные перевозки в Украине достиг рекордов - большинство поездов отправляются заполненными на 95-100%, а билеты на популярные рейсы в Карпаты и море раскупают за считанные дни. "Укрзализныця" фиксирует резкий рост количества пассажиров, в том числе детских групп, и продолжает выполнять эвакуационные рейсы из прифронтовых регионов.

Также мы рассказывали, что "Укрзализныця" заблокировала 271 аккаунт, которые массово скупали билеты или манипулировали онлайн-приложением. Это сделано, чтобы разгрузить систему и уменьшить дефицит билетов. Среди причин блокировки - создание многочисленных аккаунтов, содержание билетов без оплаты, чрезмерные резервации и аномальные поисковые действия.

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныця Поезда Билеты
Новости
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Трамп сделал заявление о перемирии в Украине и "трех локациях" для встречи с Зеленским
Аналитика
Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Прорыв или авантюра? Что происходит под Добропольем и куда целится Россия