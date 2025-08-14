Раскупают за два дня: "Укрзализныця" объяснила, как поймать билеты на поезд

В Украине продажа билетов на поезда дальнего следования стартует за 20 суток до рейса, а на популярные направления места раскупают за считанные дни.

Как отслеживать свободные места и пользоваться автовыкупом билетов, в комментарии для РБК-Украина рассказали в АО "Укрзализныця".

Когда можно купить билеты на поезд

В Украине продажа билетов на поезда дальнего следования открывается в 08:00 за 20 суток до отправления. Оформление осуществляется через автоматизированную систему продажи, доступную во всех кассах страны и онлайн.

На наиболее популярные направления билеты (кроме зарезервированных для льготников и военных) сейчас билеты чаще всего раскупают за первые два дня. Впрочем, даже после появления сообщения об отсутствии мест они могут снова появиться - в случае возврата билетов или неиспользования брони льготными категориями.

Как работает мониторинг и автовыкуп билетов

В мобильном приложении УЗ доступны функции мониторинга билетов и автовыкупа. Первая позволяет получать push-оповещения, когда появляются свободные места, вторая - автоматически покупает билеты после предварительной оплаты и авторизации через "Дія.Підпис". С начала лета пользователи настроили 403 тыс. автовыкупов, из которых более половины - успешные.

Если вы отмените мониторинг или в системе так и не появятся желаемые билеты, вам автоматически вернут деньги.

Как забронировать групповую поездку по железной дороге

Для групповых поездок (от 10 человек) предусмотрен онлайн-заказ билетов на сайте services.uz.gov.ua в разделе "Заказ групповых билетов". Подать заявку можно за 35-7 дней до рейса, а выкуп происходит в кассе после подтверждения и оплаты брони. Продажа для групп открывается за 20 дней до отправления пассажирских поездов и за 10 дней - для Интерсити+.

В "Укрзализныце" отмечают, что окончательный ответ заказчик обычно получает от 2 до 6 дней с момента создания заявки. Однако стоит помнить, что каждая заявка рассматривается индивидуально и зависит от различных факторов: даты подачи заявки, даты открытия продажи билетов, количества и категории лиц в составе группы, направления поездки, наличия подвижного состава, ограничения схемы поезда по безопасности движения и тому подобное.

В УЗ отметили, что для предотвращения перепродажи билетов при посадке проверяют документы пассажиров: данные в билете и паспорте должны совпадать.