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Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложении

Понедельник 16 июня 2025 11:28
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Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложении Фото: Как успеть купить билеты на поезд (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В разгар сезона отпусков и каникул найти билет на нужную дату - настоящий вызов. Однако пассажиры могут автоматически отслеживать и выкупать билеты благодаря специальной функции в приложении "Укрзализныци".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

Как это работает

Для пользователей, которые авторизовались через "Дія.Підпис", доступны две опции мониторинга:

  • по поезду - отслеживание свободных мест на конкретном рейсе;
  • по направлению - оповещение о появлении поездов между выбранными городами.

Если вам нужны билеты на конкретный поезд, то можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно:

  • внести данные пассажиров;
  • оплатить заказ (средства снимаются сразу).

Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложении
Автоматическое отслеживание билетов в приложении "Укрзализныци" (скриншот: РБК-Украина)

После того, как вы выберете функцию отслеживания билетов по определенному направлению, нужно будет подтвердить свой выбор через "Дія.Підпис".

Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложенииПодтверждение автоматического отслеживания билетов в приложении "Укрзализныци" (скриншот: РБК-Украина)

В случае отмены мониторинга или отсутствия билетов, деньги автоматически возвращаются на карту.

Когда автоматический мониторинг найдет нужные билеты, то пользователь получит Push-оповещение в приложении. Такие же оповещения поступят, когда билеты будут автоматически выкуплены.

Функция мониторинга и автовыкупа не действует на поезда в/из Польши (кроме Интерсити+) и рейс Киев - Вена. Но можно получать оповещения об открытии продаж на эти направления.

Когда открывается продажа билетов

Ранее РБК-Украина рассказывало, что продажа билетов на поезд стартует ежедневно в 08:00 за 20 суток до даты отправления поезда. Сперва открывается только один вагон каждого типа (СВ, купе, плацкарт), и новые вагоны добавляются, когда в предыдущем остаются менее 4 свободных мест.

График открытия продаж:
- внутренние рейсы - за 20 суток в 08:00;
- в/из Польши - за 20 суток в 09:00;
- в/из Молдовы - за 10 суток в 08:00.

Также мы подробно рассказывали, что делать, если нет билетов на нужный для вас поезд.

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Укрзализныця Поезда
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