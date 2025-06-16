Нет билетов на поезд? УЗ купит их за вас - как включить функцию в приложении

В разгар сезона отпусков и каникул найти билет на нужную дату - настоящий вызов. Однако пассажиры могут автоматически отслеживать и выкупать билеты благодаря специальной функции в приложении "Укрзализныци".

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю" .

Как это работает

Для пользователей, которые авторизовались через "Дія.Підпис", доступны две опции мониторинга:

по поезду - отслеживание свободных мест на конкретном рейсе;

по направлению - оповещение о появлении поездов между выбранными городами.

Если вам нужны билеты на конкретный поезд, то можно включить функцию автоматической покупки билетов. Для этого нужно:

внести данные пассажиров;

оплатить заказ (средства снимаются сразу).



Автоматическое отслеживание билетов в приложении "Укрзализныци" (скриншот: РБК-Украина)

После того, как вы выберете функцию отслеживания билетов по определенному направлению, нужно будет подтвердить свой выбор через "Дія.Підпис".

Подтверждение автоматического отслеживания билетов в приложении "Укрзализныци" (скриншот: РБК-Украина)

В случае отмены мониторинга или отсутствия билетов, деньги автоматически возвращаются на карту.

Когда автоматический мониторинг найдет нужные билеты, то пользователь получит Push-оповещение в приложении. Такие же оповещения поступят, когда билеты будут автоматически выкуплены.

Функция мониторинга и автовыкупа не действует на поезда в/из Польши (кроме Интерсити+) и рейс Киев - Вена. Но можно получать оповещения об открытии продаж на эти направления.