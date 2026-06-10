ua en ru
Ср, 10 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Общество Образование Деньги Изменения Экология
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

В УЗ начинается ажиотаж на билеты: как точно выкупить место, когда конкурентов аж семь

13:49 10.06.2026 Ср
3 мин
"Укрзализныця" напомнила, какие функции в приложении помогут получить нужный билет
aimg Татьяна Веремеева
В УЗ начинается ажиотаж на билеты: как точно выкупить место, когда конкурентов аж семь Фото: УЗ предупредила о дефиците билетов летом (Getty Images)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

В начале лета в Украине фиксируют рекордный спрос на железнодорожные билеты. "Укрзализныця" предупреждает, что в ближайшие недели на одно место могут претендовать сразу 6-7 пассажиров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение "Укрзализныци".

Главное:

  • Рекордный ажиотаж: На 80 тысяч реальных пассажирских мест ежедневно приходится около 340 тысяч поисковых запросов в системе.
  • Дефицит будет усиливаться: Перевозчик прогнозирует, что в ближайшие недели конкуренция возрастет.
  • Топ-маршрут лета: За первую неделю сезона железной дорогой воспользовались почти полмиллиона человек. Наиболее загруженным стал поезд №104 "Львов - Лозовая".
  • Как поймать билет: Пассажирам советуют покупать билеты за 20 дней до рейса или настроить функцию автоматического выкупа в официальном приложении УЗ.
  • Льготный резерв: Для украинских военнослужащих и их семей продолжает действовать специальный военный резерв билетов, который можно оформить через приложение "Армия+".

Спрос на билеты стремительно растет

В УЗ сообщили, что вошли в самый пиковый период 2026 года. Сейчас система ежедневно получает около 340 тысяч запросов на приобретение билетов, тогда как по железной дороге ежедневно путешествуют около 80 тысяч пассажиров.

По прогнозам перевозчика, в ближайшее время конкуренция за места будет только усиливаться.

"В дальнейшем эта пропорция будет расти от 4 претендентов на 1 место до 6-7 желающих на билет", - отметили в компании.

Всего в течение лета "Укрзализныця" планирует перевезти около 7 миллионов пассажиров.

Какой поезд стал самым популярным

За первую неделю лета поездами УЗ воспользовались 472 873 пассажира. Наиболее загруженным оказался поезд №104 "Львов - Лозовая", который перевез более 13 тысяч пассажиров.

В компании также пообещали регулярно публиковать информацию о спросе на перевозки, популярных маршрутах и имеющихся возможностях для пассажиров.

Как повысить шансы купить билет

В "Укрзализныце" советуют планировать поездки заранее. Продажа билетов на большинство рейсов открывается за 20 дней до отправления. Чем раньше пассажир определится с датой поездки и начнет отслеживать продажу, тем выше его шансы получить желаемое место.

Также в компании рекомендуют пользоваться функцией автовыкупа в приложении УЗ. Для этого нужно выбрать необходимый поезд и дату путешествия. Если билет появится в продаже, система автоматически его приобретет.

Для военнослужащих и членов их семей действует специальный резерв билетов. Воспользоваться им можно через приложение "Армия+".

Напомним, "Укрзализныця" с 28 июня вводит новый график движения поездов. Перевозчик запускает 12 новых рейсов, переводит часть маршрутов на ежедневное курсирование, ускоряет отдельные поезда и расширяет сообщение с Карпатами.

Ранее РБК-Украина писало о существенном росте спроса на путешествия летом и дефиците мест в поездах. В УЗ отметили, что из-за российских обстрелов за время полномасштабной войны было уничтожено 46 пассажирских вагонов, еще около 200 нуждаются в ремонте. Сейчас спрос на билеты в среднем превышает количество доступных мест в четыре раза.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Укрзализныця Поезда
Новости
Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (видео)
Ракеты "Фламинго" ударили по военному заводу в Чебоксарах (видео)
Аналитика
Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Жара, ливни и дефицит воды. Что ждет Украину из-за глобального изменения климата