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УЗ организовала перевозку грузовиков по железной дороге в Польшу, прибыла первая партия

Воскресенье 10 декабря 2023 16:37
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УЗ организовала перевозку грузовиков по железной дороге в Польшу, прибыла первая партия Фото: УЗ организовала перевозку грузовиков по железной дороге в Польшу, прибыла первая партия (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

В Польшу, в обход блокады, по железной дороге прибыла первая партия грузовиков. Далее они направятся в пункт назначения по автодороге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".

"Партия грузовиков по железной дороге прибыла в Польшу. Украинская и польская стороны согласовали все вопросы по перевозкам и оформлению таможенных и пограничных процедур. Далее грузовики в пункт назначения направятся по автодороге", - пишет пресс-служба.

Как отмечает "Укрзализныця", следующие отправления могут быть уже регулярными. В частности, в перевозках будут задействованы модернизированные платформы.

Блокада границы

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Причиной очередей является забастовка польских перевозчиков, требующих возвращения системы разрешений нашей стране.

В частности, как утверждает Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE, правоохранители Венгрии разрешили своим перевозчикам провести завтра 11 декабря акцию протеста. Как рассказывал спикер ГПСУ Андрей Демченко, венгерская сторона не ожидает блокировки границы.

В обход блокады

Тем временем "Укрзализныця" организовала между Украиной и Польшей контрейлерный поезд для перевозки грузовиков, курсирующий по маршруту Скнилов (Украина) - Славкув (Польша).

"Чтобы заказать перевозку грузовика контрейлерным поездом из Украины, нужно обратиться в филиал "Центр транспортного сервиса "Лиски" АО "Укрзализныця", в обратном направлении - в UZ Cargo Poland", - рассказала пресс-служба "Укрзализныци".

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Укрзализныця Польша
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