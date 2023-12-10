УЗ організувала перевезення вантажівок залізницею до Польщі, прибула перша партія

До Польщі, в обхід блокади, залізницею прибула перша партія вантажівок. Далі вони попрямують до пункту призначення автошляхом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу "Укрзалізниці".

"Партія вантажівок залізницею прибула до Польщі. Українська та польська сторони узгодили всі питання щодо перевезень та оформлення митних і прикордонних процедур. Далі вантажівки до пункту призначення попрямують автошляхом", - пише пресслужба.

Як відзначає "Укрзалізниця", наступні відправлення можуть бути вже регулярними. Зокрема в перевезеннях будуть задіяні модернізовані платформи.

Блокада кордону

З 6 листопада на українсько-польському кордоні ускладнено рух вантажного транспорту. Причиною черг є страйк польських перевізників, які вимагають повернення системи дозволів для нашої країни.

Зокрема, як стверджує Асоціація угорських підрядників автоперевезень MKFE, правоохоронці Угорщини дозволили своїм перевізникам провести, завтра, 11 грудня, акцію протесту. Як розповідав речник ДПСУ Андрій Демченко, угорська сторона не очікує блокування кордону.

В обхід блокади

Тим часом "Укрзалізниця" організувала між Україною та Польщею контрейлерний поїзд для перевезення вантажівок, який курсує маршрутом Скнилів (Україна) - Славкув (Польща).

"Щоб замовити перевезення вантажівки контрейлерним поїздом з України, потрібно звернутися до філії "Центр транспортного сервісу "Ліски" АТ "Укрзалізниця", у зворотному напрямку - до UZ Cargo Poland", - розповіла пресслужба "Укрзалізниці".