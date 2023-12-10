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Будут ли блокировать границу во время протеста венгерских перевозчиков: что говорят в ГПСУ

Воскресенье 10 декабря 2023 13:18
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Будут ли блокировать границу во время протеста венгерских перевозчиков: что говорят в ГПСУ Фото: Андрей Демченко, представитель Государственной пограничной службы Украины (mediacenter.org.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Завтра, 11 декабря, может начаться протест венгерских перевозчиков. В Венгрии тем временем заявили, что блокирование границы не ожидается.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко в эфире телемарафона.

"Венгры сообщили, что 11 декабря около 11:00 может начаться демонстрация на направлении "Захонь-Чоп", - заявил Демченко.

Представитель ГПСУ добавил, что венгерские коллеги также сообщили о том, что блокирование границы вроде бы не будет происходить.

По состоянию на сейчас на вышеупомянутом пункте пропуска ждут очередь около 1000 грузовиков, но интенсивность движения продолжается.

Блокада границы

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. Причиной очередей является забастовка польских перевозчиков, которые требуют возвращения системы разрешений для нашей страны. Какова сейчас ситуация на границе с Польшей, можно прочитать по ссылке.

Между тем Ассоциация венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE заявила о том, что полиция разрешила венгерским перевозчикам провести акцию протеста на границе с Украиной возле пункта пропуска "Загонь-Чоп". Последние также будут требовать отмены "транспортного безвиза". Акцию протеста планируют провести 11 декабря.

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