ua en ru
Сб, 09 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Венгерские перевозчики анонсировали протест на границе с Украиной

Суббота 09 декабря 2023 21:44
UA EN RU
Венгерские перевозчики анонсировали протест на границе с Украиной Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 11 декабря, венгерскиеперевозчики проведут акцию протеста на границе с Украиной, требуя отмены "транспортного безвиза". Он состоится возле пункта пропуска "Загонь-Чоп".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ассоциацию венгерских подрядчиков автоперевозок MKFE.

В Асоциации сообщили, что полиция разрешила демонстрацию, объявленную венгерскими перевозчиками.

"Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот на украинско-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками", - говорится в сообщении.

Протестующие заявляют, что они хотят привлечь внимание Еврокомиссии и правительства Венгрии к серьезным, по их мнению, последствиям соглашения между ЕС, Украиной и Молдовой, которое частично либерализует автомобильные перевозки и ставит многие венгерские предприятия в критическую ситуацию, что искажает рынок.

"Автоперевозчики требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот на украино-венгерские перевозки, а также эффективного и интенсивного официального контроля за украинскими перевозчиками", - говорится в сообщении.

Блокада границы

С 6 ноября на украинско-польской границе затруднено движение грузового транспорта. В настоящее время движение грузовиков ограничено на четырех пунктах пропуска на границе с Польшей.

Причиной очередей на границе стали забастовки польских перевозчиков. Они требуют возвращения в систему разрешений для Украины.

Также добавим, что государственный бюджет Украины за ноябрь 2023 потерял 9,3 млрд гривен поступлений таможенных платежей из-за блокады трех пропускных пунктов на границе с Польшей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Венгрия Граница с Украиной
NEWS
Дефицит в энергосети. Галущенко рассказал, будут ли отключения света
Дефицит в энергосети. Галущенко рассказал, будут ли отключения света
DAILY
Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Алексей Чернышов: "Нафтогаз" – монополист, потому что никто не хочет продавать газ населению на условиях ПСО