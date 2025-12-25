ua en ru
Главная » Новости » В мире

Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники

Четверг 25 декабря 2025 11:50
Дроны СБУ приостановили работу газового завода-гиганта в России, - источники Фото: дроны СБУ атаковали порт Темрюк и газоперерабатывающий завод в Оренбурге РФ (росСМИ)
Автор: Константин Широкун

Дальнобойные дроны Центра спецопераций "Альфа" СБУ успешно поразили два важных объекта нефтегазового сектора РФ в порту Темрюк и в Оренбурге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на источники СБУ.

Отмечается, что первым под атакой оказался морской порт Темрюк в Краснодарском крае, в нем горят два резервуара с нефтепродуктами. Площадь пожара - около 2 тысяч квадратных метров. К тушению привлечены 70 человек и 18 единиц техники.

Также в результате прилета беспилотников произошло возгорание газа на Оренбургском газоперерабатывающем заводе. Это крупнейший в мире газохимический комплекс, который перерабатывает 37,5 млрд куб. м газа в год.

Так, известно о повреждении трубопровода эстакады установки 3У-70, которая очищает сырой газ от сероводорода и диоксида углерода. Технологический процесс на предприятии был приостановлен. Сервис FIRMS, отслеживающий возгорания в реальном времени по всему миру, зафиксировал пожары на заводе.

"СБУ продолжает системные удары по объектам нефтегазового сектора РФ. Каждое из них бьет по российскому бюджету, уменьшает валютные поступления, усложняет логистику и поставки топлива для армии", - сообщил источник в СБУ.

Удары дронов по РФ

Напомним, вчера, 25 декабря, дроны атаковали порт Темрюка в Краснодарском крае России, в результате чего произошло возгорание двух резервуаров с нефтепродуктами.

Также на днях в Темрюкском районе было зафиксировано повреждение трубопровода на одном из терминалов после инцидента с беспилотниками.

Кроме того, в ночь на 30 ноября беспилотники атаковали Славянский нефтеперерабатывающий завод. Власти тогда сообщили о падении обломков БпЛА, из-за чего НПЗ и пострадал.

